OTTAWA, ON, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd'hui la version finale de la Ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers (osfi-bsif.gc.ca) dans laquelle il présente ses attentes à l'égard des institutions financières fédérales (IFF) en matière de gestion du risque lié aux tiers.

Les ententes avec des tiers peuvent permettre de gagner en efficience, de favoriser l'innovation et d'améliorer les services. Les IFF font de plus en plus appel à des tiers et dans des formules susceptibles d'avoir un effet sur leurs activités et leur résilience financière.

Le BSIF attend des IFF qu'elles gèrent ces risques en appliquant à la lettre la version révisée de cette ligne directrice dans laquelle l'accent est mis sur la gouvernance et les programmes de gestion du risque. On y énonce de plus six nouveaux résultats à atteindre en lien avec une gestion efficace du risque lié aux tiers.

« Les institutions financières fédérales tirent parti depuis longtemps d'ententes avec des tiers pour favoriser l'innovation, gagner en efficacité et gérer les besoins opérationnels changeants. Or, le recours à ce type d'entente a pris de l'ampleur, tout comme les risques qui s'ensuivent. La version révisée de la ligne directrice B-10 permettra de veiller à ce que les institutions financières atténuent les risques associés à ces ententes. »

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

La ligne directrice B-10 précise que le BSIF s'attend à ce que les IFF adoptent une approche de gestion des ententes avec des tiers qui est fondée sur le risque.

Le BSIF a d'abord publié une version révisée à l'étude de la ligne directrice B-10 en avril 2022. Pendant la période de consultation de cinq mois, les intervenants du secteur, les tiers fournisseurs et d'autres membres du public ont été invités à faire des commentaires sur les améliorations qui pourraient être apportées à la version à l'étude de la ligne directrice pour tenir compte des défis d'aujourd'hui. La synthèse des commentaires Réponses du BSIF aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation sur la version à l'étude de la ligne directrice B-10, Gestion du risque lié aux tiers (osfi-bsif.gc.ca) a permis d'éclairer la version finale de la ligne directrice B-10.

