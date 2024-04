OTTAWA, ON, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd'hui la deuxième phase de la consultation sur l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (ENASC).

L'ENASC vise les objectifs suivants :

Aider les institutions financières à mieux comprendre les risques climatiques auxquels elles pourraient être exposées

Renforcer la capacité des institutions à mener des analyses de scénario et des évaluations du risque climatique

Mesurer les éventuelles expositions financières des institutions aux risques climatiques

Le BSIF s'est servi des commentaires recueillis lors de la première phase de la consultation pour actualiser la méthode à l'étude, créer la version à l'étude du classeur Excel et une série d'instructions. Le résumé des commentaires issus de la consultation figure dans le rapport « Ce que nous avons appris ».

Les institutions ont jusqu'au 7 juin 2024 pour envoyer des commentaires sur la deuxième phase de la consultation à l'adresse [email protected].

Le BSIF travaille avec l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui mènera l'ENASC en parallèle avec les institutions financières qu'elle réglemente au Québec. Grâce à cette collaboration, le BSIF et l'AMF visent à accroître le nombre et le type d'institutions financières qui soumettent des résultats à des fins d'analyse.

Le BSIF et l'AMF tiendront une séance d'information le 2 mai à 13 heures (HE). Les parties intéressées ont jusqu'au 1er mai à 12 h (HE) pour s'inscrire.

Citation

« L'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques permettra d'encourager les institutions à adopter de saines pratiques de gestion des risques climatiques. Nous sommes fiers de collaborer avec nos collègues de l'Autorité des marchés financiers. Étendre la réalisation de cet exercice à d'autres instances de surveillance canadiennes facilitera l'instauration d'un système financier plus solide pour toute la population canadienne ».

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

« Les institutions financières sont exposées aux conséquences des changements climatiques. L'exercice conjoint que nous lançons aujourd'hui avec nos collègues du BSIF permettra aux institutions d'être encore mieux préparées à gérer ces risques. Il nous permettra aussi de poser les gestes nécessaires pour favoriser la stabilité des marchés financiers et la protection des consommateurs québécois. »

- Yves Ouellet, président-directeur général de l'Autorité

Faits en bref

Le BSIF a annoncé la première phase de la consultation sur l'ENASC en octobre 2023. Ce processus en deux parties donne aux intéressés le temps d'examiner en profondeur tous les documents de l'ENASC et de les commenter, et au BSIF, le temps d'étudier les commentaires reçus.

Le BSIF et l'AMF ne recevront que les résultats des institutions financières qu'ils réglementent respectivement.

Bien qu'ils ne soient pas visés par l'exercice, les succursales de banque étrangère et les régimes de retraite fédéraux sont encouragés à y participer et à formuler des commentaires durant le processus de consultation.

Les institutions financières peuvent commencer à réaliser l'exercice étant donné que les sections suivantes de la méthode des instructions sont considérées comme finales : Classification des secteurs et des régions à l'égard des risques de transition Géocodage et portée géographique des risques physiques



