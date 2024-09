OTTAWA, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié aujourd'hui la version finale de l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques (ENASC).

L'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques est un outil qui sert à mesurer l'exposition possible des institutions financières aux risques climatiques. Il permettra de mieux comprendre les effets que pourraient avoir ces risques sur les institutions, leurs contreparties et le secteur dans son ensemble. Plus précisément, l'ENASC permettra de :

recueillir des données qui aideront le BSIF à évaluer les risques éventuels liés aux changements climatiques et à se préparer aux défis climatiques à venir;

cerner les possibles vulnérabilités du système financier;

renforcer les capacités des institutions à mener des analyses de scénarios climatiques et des évaluations des risques.

Les institutions financières et les organismes de réglementation qui les surveillent ont besoin de renseignements fondés sur les données pour mieux gérer les risques climatiques pesant sur ces institutions. Le BSIF travaille avec l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui mènera l'ENASC en parallèle avec les institutions financières qu'elle réglemente au Québec. Ensemble, le BSIF et l'AMF feront croître le nombre et le type d'institutions financières qui soumetteront des résultats à des fins d'analyse.

La version finale de l'ENASC tient compte des commentaires reçus dans le cadre d'une consultation publique en deux volets qui a commencé à l'automne 2023. Le BSIF a publié une synthèse des commentaires reçus lors de la seconde phase de consultation.

Les institutions financières sont priées d'envoyer leurs résultats d'ici :

le 13 décembre 2024, pour les modules sur le risque de crédit et le risque de marché;

le 24 janvier 2025, pour les modules sur le risque d'inondation et le risque de feu de forêt, l'évaluation de l'exposition au risque de transition lié à l'immobilier, et le questionnaire.

Les résultats doivent être envoyés à l'adresse [email protected]. Le BSIF et l'AMF rendront compte des résultats de l'exercice sous une forme agrégée au printemps 2025.

La version finale de l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques est le fruit d'un travail de planification et de consultation qui a duré plus de 18 mois. Je tiens à remercier l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour sa collaboration et toutes les parties prenantes qui nous ont fait part de leurs commentaires. J'attends avec impatience les résultats qui serviront à optimiser les pratiques des institutions financières en matière de gestion des risques climatiques.

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Ce que nous annonçons aujourd'hui est le résultat d'un travail rigoureux mené par nos équipes respectives et je me réjouis de cette fructueuse collaboration avec le Bureau du surintendant des institutions financières. Il est essentiel pour l'Autorité d'harmoniser son approche pour la mise en place d'un accompagnement robuste des institutions financières dans la gestion des risques climatiques, dont les impacts sont considérés comme systémiques.

- Yves Ouellet, président-directeur général de l'Autorité

Le BSIF a annoncé la première phase de la consultation sur l'ENASC en octobre 2023, et la seconde phase, en avril 2024. Après 120 jours de consultations publiques qui ont fait intervenir plus de 350 participants, la version finale de l'exercice comporte un questionnaire à remplir par les institutions financières.

Les succursales de banques étrangères, les institutions financières en liquidation et les régimes de retraite fédéraux ne sont pas visés par l'exercice.

Le BSIF et l'AMF ne recevront que les résultats des institutions financières qu'ils réglementent respectivement. Le BSIF et l'AMF utilisent des sources de données communes pour mener l'exercice directement avec les institutions financières.

Le BSIF publie la version finale de l'ENASC en marge du cycle de publication trimestrielle, car l'exercice et les exigences en matière de données appellent la collaboration avec d'autres organismes.

