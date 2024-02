VICTORIAVILLE, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Un nouveau projet permettra de créer des logements pour la population et de connecter le réseau cyclable et piétonnier vers l'Ouest de la ville avec la construction d'une piste multifonctionnelle en bordure du boulevard Jutras Ouest dès l'été 2024.

Le boulevard Jutras Ouest accueillera un développement résidentiel et une piste multifonctionnelle (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« La création de nouveaux logements pour répondre aux besoins de la population est prioritaire à Victoriaville. Déjà, nous avons mis en place un bon nombre d'initiatives qui nous permettent de nous démarquer avec des années de construction records alors qu'un ralentissement se voit ailleurs en province. Mais pour y arriver, il faut parfois sortir des sentiers battus et c'est ce que nous faisons ici en offrant un terrain municipal pour un développement futur tout en améliorant la connectivité de l'Ouest de la ville avec l'ajout d'une piste multifonctionnelle » explique Antoine Tardif, maire de Victoriaville. Les détails concernant le projet de densification, représentant un potentiel de plusieurs dizaines de nouveaux logements, viendront plus tard en 2024.

Une nouvelle piste multifonctionnelle longeant le boulevard Jutras Ouest

Toujours dans l'objectif de développer et de connecter les quartiers non reliés au réseau cyclable, des travaux débuteront dès cette année afin d'aménager une toute nouvelle piste multifonctionnelle en bordure du boulevard Jutras Ouest. « Le boulevard Jutras Ouest est une artère névralgique à Victoriaville et il devenait essentiel d'y connecter le réseau cyclable et piétonnier au bénéfice des nombreux résidents des quartiers avoisinants. La piste multifonctionnelle viendra connecter tout le secteur ouest de la ville au réseau cyclable qui représente un tracé d'une longueur de plus de 80 kilomètres. La mobilité durable est incontournable en 2024! Actuellement, le quartier Montcalm et l'ouest de la ville comptent des centaines de résidences qui ont difficilement accès au réseau cyclable et piétonnier », souligne Benoît Gauthier, conseiller municipal du secteur Parc-de-l'Île.

Prévue dans le cadre du Plan directeur du réseau cyclable, cette piste multifonctionnelle longera le boulevard Jutras Ouest de la rue Laflamme jusqu'au boulevard Pierre-Roux Ouest et ensuite jusqu'à la rue Jean-François. À la suite d'études de circulation, une voie sera retirée sur le boulevard Jutras Ouest du côté de la rivière Nicolet, soit en direction du centre-ville. Les travaux se tiendront en trois phases, sur le même nombre d'années. La première phase débutera cet été entre les rues Laflamme et Cartier.

Rencontre d'information sur le projet de piste multifonctionnelle

Une rencontre d'information concernant le projet de piste multifonctionnelle se tiendra le 20 mars prochain à 18 h 30 au Club FADOQ (anciennement Club de l'Âge d'Or situé au 2, rue Drouin à Victoriaville). L'inscription est nécessaire au vic.to/travaux/jutrasouest . À noter que des communications spécifiques seront réalisées dans les quartiers avoisinants en amont des travaux.

Pour plus d'information ou pour visionner la modélisation du projet Jutras Ouest, il est possible de visiter vic.to/travaux/jutrasouest.

