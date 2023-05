QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) annonce la publication de la norme CAN/BNQ 3682-320 Atténuation des risques de captage et d'infiltration dans les nouveaux réseaux d'égout sanitaire. Cette nouvelle norme canadienne établit les exigences liées à la conception des nouveaux réseaux d'égout sanitaire pour s'assurer qu'ils soient plus performants et plus résistants aux phénomènes météorologiques liés aux changements climatiques.

Cette nouvelle norme nationale du Canada (NNC) constitue une référence pour les professionnels des infrastructures et les décideurs qui participent à la gestion des infrastructures locales et régionales, à la construction résidentielle ainsi qu'à la création et à la mise en œuvre de programmes en matière de résilience climatique.

Au Canada, les refoulements d'égout sont la première cause de sinistres assurés associés aux pluies extrêmes. Il est attendu que les changements climatiques vont continuer à entrainer une hausse de l'intensité et de la quantité des précipitations, augmentant les risques de captage et d'infiltration dans les réseaux d'égout. L'afflux d'eau supplémentaire qui doit être traité engendre des couts énergétiques et environnementaux non négligeables pour les municipalités, en plus d'augmenter les risques d'inondation.

L'augmentation des couts d'entretien et l'impact sur la durée de vie utile des infrastructures qui sont sursollicitées ont d'importantes répercussions financières non seulement pour les municipalités, mais également pour l'ensemble de la société, en particulier les assureurs, les contribuables et les propriétaires.

« Les normes sont un pilier essentiel de la pérennité des infrastructures. Elles servent de guides pour la conception, la construction et l'entretien en indiquant notamment les bonnes pratiques à adopter et les produits à privilégier. Dans un contexte où les effets liés aux changements climatiques se font sentir dans certaines régions, il s'avère primordial de pouvoir s'appuyer sur des normes qui prennent en compte ces nouvelles réalités. »

- Isabelle Landry, Directrice principale, BNQ

Les changements climatiques et les répercussions du captage et de l'infiltration déjà observés sur les infrastructures existantes ont amené le Conseil canadien des normes (CCN) à attribuer au BNQ le mandat d'élaborer consensuellement une NNC pour limiter les risques de captage et d'infiltration dans les nouvelles infrastructures de réseaux d'égout sanitaire.

« Le Canada a besoin d'un encadrement normatif pensé, non pas pour le climat du passé, mais pour celui de l'avenir. Qu'il s'agisse de nos voiries, de nos ponts, de la fondation de nos maisons ou encore du réseau d'égout sanitaire, notre parc d'infrastructures court un grand risque s'il n'est pas adapté. En investissant dans des normes de résilience climatique comme celle-ci, nous pouvons protéger les infrastructures essentielles et réduire les couts associés à leur entretien et à leur réparation, mais aussi préserver la santé et la sécurité de la population canadienne. »

- Dr Pierre Bilodeau, Vice-président, Direction de la stratégie et de l'engagement des intervenants et Vice-président intérimaire, Normes et relations internationales, CCN

La norme CAN/BNQ 3682-320 Atténuation des risques de captage et d'infiltration dans les nouveaux réseaux d'égout sanitaire est disponible sans frais dans le site Web du BNQ :

https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/genie-civil-et-infrastructures-urbaines/captage-et-infiltration.html

