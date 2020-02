Le blocage du réseau ferroviaire canadien préoccupe l'industrie québécoise du propane

GRANBY, QC, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Bien que la situation actuelle de l'industrie québécoise du propane ne soit pas aussi critique que lors de la dernière grève du CN, L'Association québécoise du propane (AQP) demeure extrêmement préoccupée par le blocage actuel de voies ferrées qui servent à l'approvisionnement au Québec. « Une répétition de la crise qui a eu lieu au Québec avant les Fêtes pointera à l'horizon si le blocage du réseau ferroviaire perdure », a déclaré M. Raymond Gouron, directeur général de l'AQP.

Le propane est en forte demande en hiver. Or, bien que jusqu'à présent l'hiver québécois ait été clément au niveau des températures observées, une vague de froid pourrait changer le scénario rapidement. Tout blocage des voies qui perdurerait ne ferait alors qu'exacerber les problèmes liés une pression renouvelée de la demande.

L'AQP reconnait le droit légitime de manifester. Cependant, nous estimons qu'il est tout aussi important que les québécois qui dépendent du propane ne soient pas pris en otage par des facteurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Le transport ferroviaire est extrêmement important pour les nombreux québécois qui utilisent quotidiennement du propane pour leurs maisons, entreprises, fermes et flottes de véhicules. La livraison ponctuelle est de la plus haute importance pour garantir la poursuite des activités essentielles nécessitant le propane. « En ce sens, l'AQP ne saurait souligner assez l'importance d'une résolution pacifique et rapide du conflit qui est la source de ces blocages ferroviaires », a conclu M. Gouron.

L'AQP demeure en constante communication, et collaboration, avec l'ensemble des intervenants de ce dossier. Elle suit quotidiennement son évolution.

À propos

L'Association québécoise du propane regroupe la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu'un grand nombre de fabricants et distributeurs d'équipements et d'appareils utilisant le propane comme source d'énergie.

Nous offrons à nos membres un appui constant pour l'atteinte de leurs objectifs de croissance commerciale, par le biais, par exemple, de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'urgence agréé par Transports Canada. De fait, nous veillons à uniformiser l'industrie du propane, en proposant à la fois des standards de qualité élevés et les outils pour aider nos membres à les atteindre.

