La Banque Nationale contribue 6,25 millions $ pour renforcer les moyens d'action des organismes et entreprises des communautés noires au Canada

TORONTO, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Black Opportunity Fund a le plaisir d'annoncer aujourd'hui un partenariat avec la Banque Nationale, qui comprend un don de 1,25 million de dollars et un fonds d'investissement de 5 millions de dollars pour les entrepreneurs noirs. La Banque Nationale soutiendra les activités du Black Opportunity Fund dans tout le Canada ainsi que la création de son programme francophone.

« Le Black Opportunity Fund a pour vocation d'investir dans les communautés noires pour développer leurs organismes et leurs entreprises au Canada et les aider à croître au maximum de leur potentiel, a déclaré Dennis Mitchell, co-fondateur du Black Opportunity Fund et PDG de Starlight Capital. Ce partenariat avec la Banque Nationale ouvrira d'innombrables portes aux entrepreneurs noirs ainsi qu'aux dirigeants d'organismes au Canada. »

Le financement soutiendra l'œuvre du Black Opportunity Fund et servira à investir dans des entreprises de la communauté noire, qui continue de se heurter à des barrières dans l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux fonds nécessaires pour participer pleinement à la croissance de notre économie.

« Nous avons des racines profondes dans le monde des affaires et sommes engagés depuis longtemps à soutenir l'esprit entrepreneurial dans les collectivités que nous servons. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec le Black Opportunity Fund, ce qui nous permet de poursuivre notre mission, de renforcer notre appui aux entrepreneurs noirs et de contribuer au développement économique et social des communautés noires au Canada. Ce partenariat fait aussi partie de nos efforts constants pour promouvoir la diversité et l'inclusion, et pour construire un avenir meilleur pour toutes nos parties prenantes », a commenté Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Pour plus de renseignements sur ce partenariat, consultez le site www.blackopportunityfund.ca (version française à venir).

À propos du Black Opportunity Fund

En 2020, un groupe diversifié de Canadiens noirs, de tout le pays, s'est réuni pour créer un nouveau moyen de servir et de soutenir les communautés noires. Il a établi le Black Opportunity Fund avec l'objectif ambitieux de mobiliser 1,5 milliard $ sur 10 ans - pour financer des initiatives de la communauté noire.

Le Black Opportunity Fund sera un catalyseur pour déconstruire le racisme anti-noirs en soutenant les changements culturels, sociaux, économiques et politiques nécessaires pour promouvoir la diversité et l'inclusion à tous les échelons des institutions, des gouvernements et des entreprises du Canada.

Le Black Opportunity Fund est une nouvelle approche, misant sur les partenariats entre les gouvernements, les communautés noires, les grandes entreprises, les fondations philanthropiques et la population pour engendrer une transformation historique des communautés noires du Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 344 milliards de dollars au 31 janvier 2021, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

