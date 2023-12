BATOCHE, SK, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Parcs Canada, les Premières Nations, les Métis et les Inuit sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel et pour faire connaître l'histoire de ces lieux précieux. Le Gouvernement du Canada est déterminé à créer un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaissent et honorent les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que les relations particulières qu'ils entretiennent avec les terres et les eaux ancestrales.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et Michelle LeClair, vice-présidente de la Nation métisse de la Saskatchewan et ministre de l'Environnement, ont annoncé que 25 bisons des prairies ont été transférés avec succès de Parcs Canada à la Nation métisse de la Saskatchewan.

Les bisons ont été transportés depuis le parc national des Prairies pour former une nouvelle harde sur les terres de la Nation métisse de la Saskatchewan situées près du lieu historique national de Batoche, au nord de Saskatoon. Éventuellement, la harde sera emmenée sur une portion des 690 hectares des terres de Batoche qui ont été transférées de Parcs Canada à la Nation métisse de la Saskatchewan en juillet 2022.

Les bisons sont un ancrage culturel et historique pour les Métis vivant sur ces terres ancestrales. Traditionnellement, les bisons constituaient pour eux une source de nourriture et de revenus, et leur fournissaient des vêtements et des outils. Pour les Métis, les chasses au bison étaient des événements bien organisés qui se déroulaient deux fois par année et auxquels souvent toute la famille participait. L'Agence Parcs Canada et la Nation métisse de la Saskatchewan ont collaboré à ce transfert de bisons pour renforcer les liens des collectivités métisses avec leur identité et leurs terres.

Le retour des bisons à Batoche est un complément de la vision à long terme de la Nation métisse de la Saskatchewan de faire croître la harde et d'étudier le potentiel de développement économique qu'apportera celle-ci à la région. Comme gardienne des terres, la Nation métisse de la Saskatchewan étudiera également les possibilités éducatives qui seront élaborées dans le souci de répondre aux besoins des jeunes, des aînés et de la collectivité.

« Le retour du bison à Batoche revêt une importance culturelle majeure pour les collectivités métisses de la province. Notre jeunesse verra une démonstration tangible des valeurs et de la tradition métisses pendant que les aînés contribueront à un inestimable transfert de connaissances axées sur les terres. Ensemble, nous serons témoins de la croissance de la harde, qui se réappropriera les terres et qui permettra à notre gouvernement de la Nation métisse d'étudier différentes possibilités. »

Michelle Leclair

Vice-présidente et ministre de l'Environnement - Nation métisse de la Saskatchewan

« Le bison, symbole de force et de résilience, n'est pas seulement une espèce clé, mais également une partie essentielle de la vie des peuples autochtones. En appuyant la Nation métisse de la Saskatchewan dans le retour du bison dans le paysage de Batoche, le gouvernement du Canada contribue avec ce transfert à aider au renouvellement des liens culturels, historiques et spirituels. Il s'agit d'un exemple tangible de l'engagement du gouvernement du Canada dans la progression de la réconciliation avec les Métis. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Dans la dernière décennie, le personnel du parc national des Prairies a travaillé en étroite collaboration avec les communautés autochtones qui se sont manifestées pour recevoir des bisons et réintroduire cet animal de grande importance culturelle dans leurs pâturages traditionnels, en plus de favoriser les possibilités culturelles et les débouchés socioéconomiques.

Situé le long de la rivière Saskatchewan Sud, à une heure au nord de Saskatoon , le lieu historique national de Batoche commémore la communauté métisse historique de Batoche, le système des lots riverains adopté par les Métis, et le conflit de 1885 entre le gouvernement provisoire métis et le gouvernement du Canada .

, le lieu historique national de Batoche commémore la communauté métisse historique de Batoche, le système des lots riverains adopté par les Métis, et le conflit de 1885 entre le gouvernement provisoire métis et le gouvernement du . En 1996, les terres du festival Back to Batoche adjacentes au lieu historique national de Batoche ont été transférées aux Métis et sont maintenant détenues et gérées par la Nation métisse de la Saskatchewan .

. En 1998, Parcs Canada et la Nation métisse de la Saskatchewan ont signé l'Entente de gestion du lieu historique national de Batoche, laquelle prévoyait l'établissement d'un conseil de gestion partagée pour le lieu.

ont signé l'Entente de gestion du lieu historique national de Batoche, laquelle prévoyait l'établissement d'un conseil de gestion partagée pour le lieu. En décembre 2020, Parcs Canada et la Nation métisse de la Saskatchewan ont convenu de discuter d'une gamme complète d'options liées à la gestion future du lieu historique national de Batoche dans le cadre de l'Entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation. Les deux parties ont signé l'Entente-cadre le 20 juillet 2018 dans le cadre du processus de reconnaissance des droits autochtones et d'autodétermination.

ont convenu de discuter d'une gamme complète d'options liées à la gestion future du lieu historique national de Batoche dans le cadre de l'Entente-cadre en vue de favoriser la réconciliation. Les deux parties ont signé l'Entente-cadre le 20 juillet 2018 dans le cadre du processus de reconnaissance des droits autochtones et d'autodétermination. En juillet 2022, Parcs Canada a transféré environ 690 hectares de terres se trouvant du côté ouest du LHN de Batoche aux citoyens de la Nation métisse de la Saskatchewan .

. En novembre 2022, un protocole d'entente a été signé entre Parcs Canada et la Nation métisse de la Saskatchewan pour faciliter le transfert des bisons. La première phase du protocole d'entente comprenait la réintégration des bisons sur les terres du festival Back to Batoche, près du LHN de Batoche. Dans le cadre de la deuxième phase, on emmènera la harde en croissance sur une portion des 690 hectares de terres qui qui ont été transférées aux citoyens de la Nation métisse de la Saskatchewan en 2022.

