TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - Aviso a publié son bilan de l'année 2025, marquant une année charnière caractérisée par une performance financière exceptionnelle, une innovation de pointe, des partenariats renforcés et l'atteinte d'importants jalons stratégiques. De plus, Aviso est fière de dévoiler son premier rapport sur la durabilité, renforçant son engagement envers des pratiques commerciales durables et responsables qui renforcent le pouvoir des partenaires ainsi que des investisseuses et investisseurs partout au Canada.

« En 2025, nous avons continué de transformer la façon dont les sociétés financières indépendantes ainsi que les conseillères et conseillers stimulent la croissance des affaires et répondent aux besoins changeants des investisseuses et investisseurs dans le secteur dynamique de la gestion de patrimoine », a déclaré Bill Packham, président et chef de la direction d'Aviso. « Notre engagement envers l'innovation numérique, les stratégies axées sur la durabilité et les partenariats de collaboration témoigne de la force de notre vision, du dévouement de notre équipe et des efforts collectifs qui permettent à nos partenaires et à notre clientèle de prospérer. »

Chef de file des services de placement et de gestion de patrimoine fièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, Aviso propulse les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseuses et investisseurs, y compris les coopératives d'épargne et de crédit du Canada et plus de 300 organisations indépendantes de services financiers.

Faits saillants du bilan de l'année 2025 d'Aviso

Les réalisations d'Aviso témoignent de son rôle de chef de file dans le façonnement de l'avenir des services financiers et la création de valeur pour les partenaires, les conseillères et conseillers, ainsi que les investisseuses et investisseurs partout au Canada. Parmi les principales réussites mises en évidence dans le rapport, mentionnons les suivantes :

L'atteinte d'un montant record de 175,3 milliards de dollars d'actifs totaux sous administration et sous gestion, ce qui représente une augmentation de 120 milliards de dollars depuis la création d'Aviso en 2018.

Le lancement de l'Espace Conseillers, une plateforme novatrice de productivité, déployée auprès de plus de 3 500 conseillères et conseillers et membres du personnel administratif dans près de 100 coopératives d'épargne et de crédit.

Le lancement de l'Espace Investisseurs, un nouveau portail client pour aider la clientèle à gérer ses placements facilement.

L'obtention d'une forte croissance dans le Programme d'actifs gérés, avec une augmentation de 24 % des actifs sous gestion, grâce à des ventes nettes dépassant 1 milliard de dollars.

Le passage aux opérations sans commission sur la plateforme Qtrade Investissement direct, se traduisant par une augmentation importante de nouveaux comptes.

Premier rapport sur la durabilité d'Aviso

Le premier rapport sur la durabilité souligne des progrès importants dans trois piliers clés : les personnes, les produits et la planète. En 2025, Aviso a fait progresser ses stratégies fondamentales en matière d'action climatique et d'investissement responsable, ainsi que de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance. Dans le cadre de son engagement continu envers la planète et les personnes, Aviso a renouvelé son appui à la conservation de la faune en tant que commanditaire principal national de l'initiative Ascension pour la nature du Fonds mondial pour la nature (Canada) (WWF-Canada) jusqu'en 2028, favorisant une forte mobilisation des collectivités et des membres du personnel à l'égard des efforts de conservation.

« L'intégration de la durabilité à nos activités est un parcours à long terme et, ensemble, nous continuerons de composer avec les complexités de la durabilité de l'entreprise avec détermination, résilience et concentration », a affirmé Yasmin Lalani, chef des affaires juridiques et chef de la gouvernance d'Aviso.

Les réalisations d'Aviso continuent de démontrer le leadership dont elle fait preuve dans le façonnement de l'avenir des services financiers et la création de valeur pour la clientèle et les partenaires partout au Canada. En combinant une performance financière de premier plan à des progrès sociaux et environnementaux concrets, Aviso propulse sans cesse les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseuses et investisseurs, stimulant ainsi l'innovation, la résilience et la croissance durable année après année.

Consultez le site www.aviso.ca/fr/who-we-are/annual-reports pour lire les rapports complets et découvrir comment Aviso favorise la prospérité du patrimoine au Canada.

À propos d'Aviso

Forte d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 184 milliards de dollars au 30 avril 2026, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Guidés par nos valeurs fondamentales -- nous prenons soin de vous, nous osons, nous nous surpassons et nous livrons des résultats -- nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur la clientèle. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions précises qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre un éventail complet de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Desjardins et Co-operators/CUMIS. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc.

SOURCE Aviso Wealth Inc.

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