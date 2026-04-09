TORONTO, le 9 avril 2026 /CNW/ - S'appuyant sur le succès retentissant de l'événement Ascension pour la nature de l'an dernier et de la première commandite d'Aviso, qui a réuni plus de 5 800 personnes à l'échelle nationale pour recueillir 1,7 million de dollars pour la conservation de la nature, Aviso est fière d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec le Fonds mondial pour la nature Canada (WWF-Canada) à titre de commanditaire national de l'événement Ascension pour la nature du WWF. Cet engagement de trois ans renforce le dévouement qu'Aviso porte à l'égard de la conservation environnementale et de la protection des habitats fauniques partout au pays.

L'événement Ascension pour la nature 2026 du WWF invitera les personnes participantes à défendre les intérêts de la nature lors d'événements partout au Canada, notamment l'ascension phare de la Tour CN à Toronto les 2 et 3 mai, suivie d'une ascension à la BC Place à Vancouver à l'automne et d'une ascension autonome « partout ailleurs » au pays.

En plus d'en être le commanditaire national, les membres du personnel d'Aviso participeront activement aux événements, animés par leur dévouement à la cause. Des équipes composées de membres du personnel soutiendront le WWF-Canada en effectuant l'ascension, en recueillant des fonds et en donnant de leur temps pour assurer le bon fonctionnement des activités.

Mark Nicholson, vice-président principal, Expérience clientèle et Marketing à Aviso, sera de nouveau à la tête du groupe qui fera l'ascension.

« Cet engagement renouvelé en tant que commanditaire national de l'Ascension pour la nature du WWF est très important pour Aviso. Soutenir les efforts de conservation du WWF-Canada témoigne de qui nous sommes en tant qu'entreprise. L'événement offre à notre personnel une occasion unique de mettre en œuvre nos valeurs fondamentales : nous prenons soin de la planète et les uns des autres, nous osons relever de grands défis, nous nous surpassons en donnant de notre temps et de notre expertise au sein de la collectivité afin d'avoir un véritable impact positif, et nous livrons des résultats pour aider à arrêter le déclin de la faune. L'Ascension pour la nature du WWF incite chacune et chacun d'entre nous à s'impliquer, à tisser des liens avec les collègues et à apporter des changements tangibles, et nous pouvons tous en être fiers », a déclaré M. Nicholson.

Le partenariat renouvelé promet de fournir un financement essentiel aux efforts de conservation tout en favorisant la responsabilité d'entreprise et l'esprit d'équipe.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu d'Aviso à l'événement Ascension pour la nature du WWF, qui contribue à rassembler les gens de partout au pays pour la nature de manière aussi inspirante. Un engagement pluriannuel aide à rendre l'ascension possible et soutient le travail que nous effectuons au quotidien pour protéger la faune ainsi que tous les habitats dont dépend sa survie. L'ascension de l'année dernière fut la plus réussie à ce jour, et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble au cours des trois prochaines années », a déclaré Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada.

Les personnes intéressées et les équipes d'entreprises peuvent en savoir plus sur la participation aux événements à venir et le soutien à la conservation de la nature en consultant le site wwf.ca/climb .



À propos d'Aviso

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 178 milliards de dollars au 31 mars 2026, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Guidés par nos valeurs fondamentales -- nous prenons soin de vous, nous osons, nous nous surpassons et nous livrons des résultats -- nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine axé sur la clientèle qui fait appel à la technologie. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre un éventail complet de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Desjardins et Co-operators/CUMIS. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc.



À propos de l'Ascension pour la nature du WWF

L'Ascension pour la nature du WWF recueille plus d'un million de dollars chaque année pour restaurer et protéger les habitats des espèces les plus emblématiques et en péril au Canada, dont l'épaulard résident du sud, le papillon monarque, le narval et le caribou de la toundra. La première ascension a eu lieu à la Tour CN en 1991. Depuis, elle a pris de l'expansion pour intégrer un événement à la BC Place à Vancouver et une Ascension autonome qui permet aux personnes de choisir à quel moment et à quel endroit elles participeront.

L'événement de collecte de fonds le plus important du WWF-Canada est rendu possible grâce au généreux soutien d'Aviso, commanditaire national.

À propos du WWF-Canada

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent de restaurer la nature, d'inverser la perte de la faune et de lutter contre les changements climatiques. Nous nous appuyons sur les analyses scientifiques et les conseils des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où la faune, la nature et les personnes prospèrent. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site wwf.ca/fr.

SOURCE Aviso Wealth Inc.

Pour plus d'information : Simona Ionas, Gestionnaire principale, Communications externes, [email protected], 416 770-8967