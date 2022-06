Le bicentenaire de l'égyptologie commémoré lors d'un symposium international à l'UQAM

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La professeure Valérie Angenot du Département d'histoire de l'art, en collaboration avec le professeur Jean Revez du Département d'histoire, et leurs équipes de recherche de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) organisent les célébrations du bicentenaire de la percée, en 1822, du mystère des hiéroglyphes égyptiens par le chercheur français Jean-François Champollion. Exactement un siècle plus tard, en 1922, l'archéologue anglais Howard Carter et son mécène Lord Carnarvon découvraient le tombeau et le fabuleux trésor funéraire Toutankhamon.

Pour rappeler ces moments forts de l'histoire, un symposium international se tiendra à l'UQAM les 17, 18 et 19 juin prochains. L'événement réunira les plus grands spécialistes mondiaux de l'égyptologie comme l'archéologue Alain Zivie, du Centre national de la recherche scientifique à Paris (CNRS), la professeure Elizabeth Frood de l'Université britannique d'Oxford, le professeur Aidan Dodson de l'Université britannique de Bristol, le professeur Marc Gabolde de l'Université Paul Valéry Montpellier III et le conservateur Christian Greco du Musée de Turin.

Le grand public, les chercheuses et les chercheurs pourront assister à des conférences, à la projection d'un documentaire, à des communications par affiches et à un grand débat soulevant une question d'actualité égyptologique : « Qui était la pharaonne qui a précédé Toutankhamon sur le trône d'Égypte ? ».

GOLDEN YEARS (1822•1922•2022) Montréal célèbre 200 ans d'égyptologie

Dates : Les 17,18 et 19 juin 2022

Lieu : L'Amphithéâtre (SH-2800) du Cœur des sciences de l'UQAM, 200 rue Sherbrooke O, Montréal

En présence ou en ligne sur Zoom

Informations et réservations

Contact : [email protected]

Un symposium pour la réhabilitation de la pharaonne Neferneferouaton

Le fameux trésor bien connu du jeune et célèbre pharaon appartenait pour sa plus grande part à une sœur aînée ou une demi-sœur de Toutankhamon, la reine Neferneferouaton. Qui pourrait croire aujourd'hui, en voyant le masque funéraire le plus célèbre au monde, qu'il appartenait en fait à une reine et non pas à un roi ? Des traces de son nom subsistent d'ailleurs dans le texte gravé à l'intérieur de ce masque. Ce symposium permettra de réhabiliter cette femme régnante que les hommes et l'Histoire ont cherché à effacer de la mémoire collective. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des archives et des recherches inédites portant sur le déchiffrement des hiéroglyphes et sur les règnes respectifs de Neferneferouaton et de Toutankhamon.

La recherche scientifique sur l'égyptologie au Québec

Ce symposium favorisera la réflexion sur le passé, le présent et l'avenir de l'égyptologie et de son enseignement au Québec. Des personnes étudiantes de l'UQAM aborderont la question des défis que la discipline aura à relever pour s'intégrer dans ce nouveau siècle, en termes de décolonialisme, d'études de genre ou encore de technologies numériques. Ils feront aussi valoir les intérêts scientifiques, culturels et sociaux que l'égyptologie implique, les impacts insoupçonnés qu'elle exerce encore à l'époque actuelle et qui dépassent largement sa sphère nichée.

Partenaires

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH- SSHRC), Le consulat général de l'Égypte à Montréal, l'Université du Québec à Montréal (UQAM), La Faculté des arts de l'UQAM, la Faculté de sciences humaines de l'UQAM, l'Institut du patrimoine de l'UQAM, le Doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques de l'UQAM, le Musée Redpath, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée Pointe-à-Callière, Coop-UQAM, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), la Société pour l'Étude de l'Égypte ancienne et l'Association des études du Proche-Orient ancien.

Des ateliers et des événements pour les petits et pour les grands

Des professionnels de la Société pour l'étude de l'Égypte ancienne, en collaboration avec l'Association des études du Proche-Orient ancien, animeront des ateliers ludiques et didactiques pour les enfants, sur les thèmes de l'écriture hiéroglyphique, de la tombe, de la momification, des mythes et des légendes égyptiennes.

Plusieurs événements auront lieu en marge du symposium : des conférences, des cours ciblés sur l'égyptologie à l'UQAM, ainsi qu'une visite commentée des archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) qui possède les 49 volumes de l'expédition scientifique de Bonaparte en Égypte.

Visite-conférence Mémoire de papier à la Bibliothèque nationale (site Rosemont ) (BAnQ)

Valérie Angenot, professeure au Département d'histoire de l'art de l'UQAM et Isabelle Robitaille, bibliothécaire responsable des collections de livres anciens à BAnQ, « Deux siècles d'égyptologie nous contemplent : l'Égypte dans la collection de livres anciens ».

Date : le 22 juin 2022

Heure : 18 h

Lieu : BAnQ (site Rosemont), 2275, rue Holt, Montréal

Informations

Contact : [email protected] , 514 873-1100

Conférences de la Société pour l'étude de l'Égypte ancienne

Marc Gabolde, directeur de recherche de l'équipe Égypte nilotique et méditerranéenne à l'Université Paul Valéry Montpellier III, « Toutankhamon, quoi de neuf ? ».

Date : le 16 juin 2022

Heure : 19 h

Lieu : UQAM, pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N) salle N-M210, 1205, rue Saint-Denis, Métro Berri-UQAM

Aidan Dodson, professeur au Département d'anthropologie et d'archéologie de l'Université de Bristol, « The Resurrection of the First Pharaohs ».

Date : le 20 juin 2022

Heure : 12 h 30

Lieu : UQAM, pavillon Hubert-Aquin (A), salle A-1720, 400, rue Sainte-Catherine Est, Métro Berri-UQAM

Information: [email protected] , https://www.sseamtl.org/

Conférence de l'Association des études du Proche-Orient ancien

Marc Gabolde, directeur de recherche de l'équipe Égypte nilotique et méditerranéenne à l'Université Paul Valéry Montpellier III , « Affaires étranges, affaires étrangères »

Date : le 20 juin 2022

Heure : 19 h

Lieu : UQAM pavillon Hubert-Aquin (A), salle A-2835, 400, rue Sainte-Catherine Est, Métro Berri-UQAM

Information : [email protected]

La professeure du Département d'histoire de l'art de l'UQAM, Valérie Angenot, est disponible pour accorder des entrevues. Veuillez contacter la soussignée pour toute demande.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Julie Meunier, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, UQAM, Cell. : 514 895-0134, [email protected]