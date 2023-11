MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 3 050 M$ pour les neuf premiers mois de 2023, en baisse de 554 M$ comparativement au bénéfice historique de 3 604 M$ enregistré à la même période de l'an dernier. Cette diminution s'explique notamment par un recul des ventes d'électricité sur les marchés hors Québec en raison d'apports naturels en eau inférieurs à la normale ainsi que par une augmentation des charges d'exploitation attribuable surtout à la croissance des travaux d'entretien et de maintenance visant à améliorer la qualité et la fiabilité du service. L'entreprise a quand même atteint de bons résultats par suite de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des risques qui lui a permis de tirer profit des prix élevés en vigueur en 2022 dans nos marchés d'exportation.

« Le bénéfice net des trois premiers trimestres a franchi 3 G$ pour la deuxième fois seulement de l'histoire d'Hydro-Québec. Le troisième trimestre de l'année a cependant enregistré une baisse des apports naturels en eau dans nos grands réservoirs dans le nord du Québec, a commenté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Cette faible hydraulicité n'a eu aucun impact sur l'approvisionnement en énergie du Québec et les engagements à long terme conclus avec les marchés voisins. Nous avons toutefois restreint les ventes d'électricité sur les marchés externes afin de gérer nos ressources de façon optimale, ce qui a donné lieu à une diminution des produits provenant des ventes hors Québec. »

Plein cap sur l'amélioration de la qualité du service

Le trimestre a été marqué par l'accroissement des travaux d'entretien et de maintenance afin d'améliorer la qualité et la fiabilité du service. L'entreprise a poursuivi ses efforts au chapitre de la maîtrise de la végétation et de la maintenance préventive, ce qui a entraîné une augmentation des charges d'exploitation par rapport à la même période de l'an dernier. De plus, les deux tiers des investissements ont été affectés à la pérennisation du parc d'équipements, ce qui représente un montant de 2,3 G$. Rappelons qu'Hydro-Québec a récemment déposé le Plan d'action 2035 dans le cadre duquel elle s'engage à investir davantage dans le réseau électrique afin d'offrir à la clientèle un service fiable et de grande qualité à un coût abordable.

Faits saillants des neuf premiers mois

Marchés hors Québec :

Contexte de faible hydraulicité



Couverture de neige peu abondante à la fin de l'hiver





Crue printanière moins importante que la normale





Précipitations estivales modestes dans le nord du Québec



Recul de 9,0 TWh, ou 32 %, du volume des ventes hors Québec par rapport à la même période de 2022



Volume de 19,0 TWh pour les trois premiers trimestres de 2023



Incidence favorable de la stratégie de gestion des risques ayant plus que compensé la diminution des prix sur les marchés d'exportation



Prix moyen obtenu (y compris l'effet des couvertures) : 10,3 ¢/kWh





Prix moyen du marché : 5,2 ¢/kWh

Marché du Québec :

Stabilité des produits provenant des ventes au Québec

Investissements :

Plus de 3,2 G$ investis en immobilisations corporelles et incorporelles aux quatre coins du Québec



Affectation de plus des deux tiers des investissements à la pérennisation du parc d'équipements

Les ventes d'électricité sur les marchés hors Québec se sont élevées à 1 961 M$, ce qui représente une baisse de 167 M$ comparativement aux 2 128 M$ inscrits à la même période de 2022. Ce recul est attribuable aux apports naturels en eau qui ont été largement inférieurs à la moyenne enregistrée dans les grands bassins hydroélectriques du nord du Québec. Ainsi, Hydro-Québec a limité ses exportations afin de miser sur une gestion optimale des ressources, ce qui a donné lieu à une diminution du volume des ventes de 9,0 TWh. Celui-ci s'est en effet établi à 19,0 TWh pour les trois premiers trimestres de 2023. Par contre, l'incidence favorable de la stratégie de gestion des risques mise en œuvre pour réduire la volatilité des prix a plus que compensé la chute des prix sur les marchés de l'énergie. Citons à titre d'exemple le principal marché d'exportation d'Hydro-Québec, la Nouvelle-Angleterre, où la moyenne des prix de l'électricité cette année a chuté de plus de 50 % par rapport à celle de la période comparative. Dans ce contexte, l'exécution de la stratégie a permis à l'entreprise de tirer profit des prix à terme élevés qui avaient cours en 2022, ce qui a eu un impact positif sur les produits de cette année.

En ce qui a trait aux ventes au Québec, elles ont rapporté 37 M$ de plus que celles de 9 833 M$ enregistrées il y a un an. L'indexation des tarifs les 1ers avril 2022 et 2023 s'est traduite par des produits additionnels de 325 M$, tandis que l'incidence favorable de la stratégie de couverture des prix de l'aluminium sur les produits associés à certains contrats spéciaux a fait grimper les ventes d'électricité de 69 M$. Ces deux facteurs ont toutefois été atténués par l'effet des températures qui a entraîné une diminution de 355 M$. Cet effet s'est surtout fait sentir en janvier, les températures ayant été en moyenne supérieures de 9 °C à celles de 2022, qui avaient été exceptionnellement froides.

Les charges d'exploitation ont quant à elles augmenté de 169 M$, en partie par suite des mesures prises pour améliorer la qualité et la fiabilité du service, notamment l'accroissement des travaux d'entretien et de maintenance, ainsi que la hausse des dépenses au chapitre des services numériques afin de répondre à l'intensification des besoins d'affaires d'Hydro-Québec et de soutenir son évolution technologique. L'impact de cette augmentation a cependant été partiellement compensé par une baisse du coût des services rendus aux fins des régimes d'avantages sociaux futurs offerts aux membres du personnel liée à la majoration, à la fin de 2022, des taux d'intérêt à long terme sur les marchés financiers, auxquels correspondent les taux d'actualisation.

Enfin, la comptabilisation des autres composantes du coût des avantages sociaux futurs a entraîné un écart défavorable de 248 M$, qui tient essentiellement à la montée des intérêts sur les obligations dans un contexte de hausse des taux d'intérêt à long terme.

Hydro-Québec a consacré 3 263 M$ à ses investissements en immobilisations au cours des neuf premiers mois de 2023, une somme comparable aux 3 132 M$ investis un an plus tôt. Plus des deux tiers du montant investi en 2023 a été affecté à des travaux d'envergure ayant pour but de pérenniser les actifs de production, de transport et de distribution.

