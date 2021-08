MONTRÉAL, le 27 août 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 1 993 M$ pour le premier semestre de 2021, en hausse de 388 M$ comparativement aux 1 605 M$ enregistrés à la même période de 2020. Cette augmentation s'explique principalement par une progression de 89 M$ des ventes nettes d'électricité au Québec, un bond de 133 M$ des exportations nettes d'électricité et une diminution de 124 M$ des frais financiers. Soulignons que le volume des ventes nettes sur l'ensemble des marchés a atteint un sommet historique de 109,9 TWh pour les six premiers mois de 2021, l'entreprise ayant pu saisir des occasions d'affaires sur ses marchés d'exportation tout en répondant aux besoins accrus de la clientèle québécoise.

« La progression marquée de nos résultats du premier semestre s'inscrit dans le contexte de la reprise des activités économiques au Québec, a commenté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Il faut en effet rappeler que le deuxième trimestre de l'an dernier coïncidait avec le début de la pandémie de COVID-19 et la mise en place de mesures sanitaires strictes à la grandeur du Québec, ce qui avait eu un impact important sur notre performance financière. Cette année, les très bons résultats du premier semestre nous permettent d'envisager les mois à venir avec optimisme. »

Faits saillants du semestre

Marché du Québec :

Croissance de la demande d'électricité dans toutes les catégories de clientèle



Températures plus douces au printemps 2021



Supérieures de plus de 3 °C en avril

Marchés hors Québec :

Fort volume d'exportations nettes : 18,5 TWh



Progression de plus de 25 % du volume exporté



Prix moyen obtenu : 4,2 ¢/kWh

Investissements :

Hausse de près de 500 M$ des investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels



Augmentation notable des investissements consacrés au maintien et à l'amélioration des actifs



Mise en service et inauguration de deux centrales solaires photovoltaïques en Montérégie



Centrale Gabrielle-Bodis, à La Prairie





Centrale Robert-A.-Boyd, à Varennes

Financement :

Au deuxième trimestre, deux émissions d'obligations à taux fixe échéant en 2060, à un coût moyen de 2,87 %, qui ont permis de réunir 0,8 G$



Montant total recueilli depuis le début de l'année : 1,7 G$

Sur le marché du Québec, les ventes nettes d'électricité ont augmenté de 89 M$, en raison surtout d'une hausse de 93 M$ des ventes d'électricité attribuable notamment à une progression de 1,4 TWh de la demande de base. En effet, la reprise des activités économiques et la poursuite du télétravail pour bon nombre d'employés ont conduit à une croissance de la demande de la clientèle d'affaires et du secteur résidentiel. Ce facteur a toutefois été partiellement contrebalancé par le fait que les températures ont entraîné une diminution de 1,0 TWh des ventes d'électricité, principalement sous l'effet du printemps doux de 2021.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité ont fait un bond de 133 M$, essentiellement à cause d'une hausse de volume de 3,8 TWh qui s'explique entre autres par des besoins accrus sur les marchés externes, où la demande avait chuté au début de la pandémie l'an dernier. De plus, l'entreprise a profité des conditions de marché favorables découlant notamment des températures plus chaudes du deuxième trimestre pour saisir des occasions d'affaires. Elle a ainsi maintenu son volume d'exportations nettes à un niveau élevé, soit à 18,5 TWh, légèrement en deçà du record de 18,7 TWh établi au premier semestre de 2018.

Les frais financiers ont quant à eux diminué de 124 M$. Ce recul résulte en grande partie de l'échéance de certaines dettes qui portaient intérêt à taux élevé et de l'émission de nouvelles dettes à taux d'intérêt beaucoup plus bas, compte tenu du contexte propice sur le marché des capitaux.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 1 861 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des six premiers mois de 2021, contre 1 388 M$ un an plus tôt, alors que la déclaration de l'état de crise sanitaire en mars 2020 avait eu un impact majeur sur les chantiers de l'entreprise. Les travaux sur le chantier de la Romaine-4 ont continué de progresser, tout comme les projets visant à fiabiliser et à pérenniser les actifs de production, de transport et de distribution.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats du premier semestre 2021 d'Hydro-Québec, consultez le site www.hydroquebec.com/a-propos/resultats-financiers/bulletin-trimestriel.html.

