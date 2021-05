Trimestre marqué par un volume sans précédent d'exportations nettes

MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec affiche un bénéfice net de 1 641 M$ pour les trois premiers mois de 2021, en hausse de 116 M$ comparativement aux 1 525 M$ enregistrés à la même période de 2020. Cette augmentation s'explique principalement par une progression de 53 M$ des exportations nettes d'électricité et par une diminution de 62 M$ des frais financiers.

« Nos résultats du premier trimestre sont très encourageants, même si le contexte lié à la pandémie se poursuit, a commenté Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d'Hydro-Québec. Nos exportations nettes d'électricité ont atteint un volume sans précédent, s'étant accrues de plus de 20 % par rapport à l'an dernier. Nous sommes donc optimistes à l'égard des trimestres à venir, car nous croyons être en mesure de reprendre notre essor tout en aidant nos clients à rebondir. »

Faits saillants du trimestre

Marchés hors Québec :

Volume historique d'exportations nettes : 10,5 TWh



Nouveaux records établis en janvier et en février



Prix moyen obtenu : 4,5 ¢/kWh

Soutien à la clientèle :

Prolongation, jusqu'au 1 er mai 2021, du moratoire sur les interruptions de service pour factures impayées

mai 2021, du moratoire sur les interruptions de service pour factures impayées Investissements :

717 M$ investis en immobilisations corporelles et en actifs incorporels

Financement :

Deux émissions d'obligations à taux fixe échéant en 2060, à un coût moyen de 2,52 %



Montant recueilli : 0,9 G$

Sur le marché du Québec, les ventes nettes d'électricité ont reculé de 9 M$ par rapport au premier trimestre de 2020, en raison notamment d'un fléchissement de 0,3 TWh des ventes d'électricité. D'une part, la demande de base a diminué de 0,6 TWh, entre autres parce que la consommation dans le secteur commercial, institutionnel et petits industriels a baissé sous l'effet de la fermeture d'un grand nombre d'entreprises pendant plusieurs semaines à l'hiver, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur. Ce repli a toutefois été atténué par une augmentation de la demande du secteur résidentiel, attribuable notamment à la poursuite généralisée du télétravail dans le contexte de la pandémie. D'autre part, les températures, qui ont été légèrement plus froides à l'hiver 2021, particulièrement en février, ont entraîné une progression des ventes de 0,3 TWh.

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité se sont accrues de 53 M$ ou 1,8 TWh. Elles ont atteint 10,5 TWh, soit un volume inégalé pour un trimestre.

Les frais financiers ont quant à eux diminué de 62 M$. Cette baisse résulte principalement de l'échéance de certaines dettes qui portaient intérêt à taux élevé et de l'émission de nouvelles dettes à taux d'intérêt beaucoup plus faible, compte tenu des conditions de marché favorables.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 717 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des trois premiers mois de 2021, contre 738 M$ un an plus tôt. Les travaux sur le chantier de la Romaine-4 ont continué de progresser, de même que la construction de la ligne à 735 kV Micoua-Saguenay. L'entreprise a également poursuivi ses investissements visant à fiabiliser et à pérenniser ses actifs de production, de transport et de distribution.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats du premier trimestre 2021 d'Hydro-Québec, consultez le site www.hydroquebec.com/a-propos/resultats-financiers/rapport-trimestriel.html.

