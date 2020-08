Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada a investi 3,2 millions de dollars dans l'initiative entourant l'aire protégée autochtone du bassin versant de la rivière Seal, situé dans la taïga du bouclier du nord du Manitoba, sur les territoires traditionnels des Cris, des Dénés et des Inuits. Ce projet vise à conserver et à protéger l'habitat des espèces sauvages, y compris celui d'espèces en péril comme l'ours blanc, le Hibou des marais, le Moucherolle à côtés olive et le caribou de la toundra. Ce financement provient du Défi de l'objectif 1 du Fonds de la nature du Canada.

Le bassin versant de la rivière Seal (soit 50 000 km2 de territoires traditionnels et de terres publiques provinciales du Manitoba) est l'un des plus grands bassins versants du monde encore intacts sur le plan écologique - il est presque de la taille de la Nouvelle-Écosse. La rivière Seal coule toujours librement dans la baie d'Hudson, un chemin de 260 km sans barrages ni aménagements industriels avec une eau si propre qu'on peut boire directement de la rivière. De nombreux phoques communs se trouvent à 200 km de l'embouchure de la rivière Seal, ce qui donne son nom à la rivière (« seal » signifie « phoque » en français).

Cinq communautés autochtones de trois cultures distinctes travaillent ensemble dans le but commun de conserver le bassin versant de la rivière Seal pour qu'il devienne une aire protégée autochtone. Ce projet vise à protéger le bassin versant du développement industriel afin de le préserver dans son état naturel pour que les générations futures puissent en profiter. C'est également une occasion unique de transmettre les connaissances traditionnelles, l'histoire et la culture aux jeunes de la région tout en favorisant le tourisme culturel et écologique.

Afin de gérer le projet, la Première Nation des Dénés sayisi, avec le soutien de ses voisins cris, dénés et inuits, a créé l'alliance à but non lucratif Seal River Watershed Alliance. Les activités du projet comprennent des discussions avec la Province du Manitoba sur la situation future des terres en question. Le projet a déjà permis de générer 17 emplois au sein des communautés, y compris pour de jeunes ambassadeurs qui reçoivent une formation précieuse sur la conservation et la culture, et a créé des postes dans la mobilisation communautaire et la gestion de projets.

« Je veux féliciter la Première Nation des Dénés sayisi et ses partenaires pour le travail qu'ils ont accompli en vue de créer l'aire protégée et de conservation autochtone du bassin versant de la rivière Seal. En travaillant avec des partenaires sur des projets tels que celui-ci, nous progressons vers l'atteinte de l'objectif qui vise à protéger et à enrichir la biodiversité en conservant un quart des terres et un quart des océans au Canada d'ici 2025. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le nord du Manitoba est une belle région du pays, et ce projet de protection du bassin versant encore intact est une étape importante dans la réalisation des objectifs de conservation du Canada. Ce territoire est important pour les partenaires dénés, cris et innus, et représente pour leurs communautés une occasion de prendre en main sa protection. Félicitations à la Première Nation des Dénés sayisi, à la Première Nation dénée de Northlands, à la Nation crie O-Pipon-Na-Piwin, à la Première Nation de Barren Lands et aux Inuits du Nunavut pour la réalisation de cet important projet. »

- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes heureux de l'investissement du gouvernement du Canada dans la conservation autochtone. Les Dénés, les Cris et les Inuits ont pris soin de ces terres, de ces eaux et de ces animaux depuis des temps immémoriaux. Chaque aspect de nos cultures, de notre spiritualité et de nos identités est enraciné dans notre relation avec le caribou et les terres qui nous font vivre. Nous avons la vision d'un bassin versant gardé à l'état naturel où les hommes, les animaux et les poissons sont en bonne santé, où nos langues et cultures uniques s'épanouissent, et où l'espoir et l'abondance règnent pour le bien de toutes les générations futures. »

- Ernie Bussidor, directeur général de la Seal River Watershed Alliance et ancien chef de la Première Nation des Dénés sayisi

« L'annonce d'aujourd'hui entraînera des avantages de grande portée. Les initiatives de conservation menées par les Autochtones, comme celle visant l'aire protégée autochtone du bassin versant de la rivière Seal, se sont avérées bénéfiques pour les terres et pour les populations. Elles protègent de vastes paysages, créent des possibilités économiques et renforcent les communautés et les Nations. Elles aident également le Canada à atteindre ses objectifs de conservation de la biodiversité et de reprise de l'économie. Ensemble, les gouvernements autochtones et de la Couronne peuvent obtenir des résultats positifs pour les populations et les terres qui nous font vivre. »

- Valérie Courtois, directrice, Indigenous Leadership Initiative

« Il reste peu d'endroits dans le monde où il est encore possible de préserver une aire aussi naturelle et aussi massive que le bassin versant de la rivière Seal. Ce qui est remarquable, c'est que le paysage demeure inchangé, sans routes permanentes ni aménagements industriels, et que tous les cours d'eau et lacs qui se jettent dans la rivière - et aboutissent dans la baie d'Hudson - restent intacts et dépourvus de polluants. L'abondance de la faune est étonnante : l'estuaire regorge de bélugas, les ours blancs passent l'été sur le littoral en attendant que la glace de mer se forme et de grandes volées d'oiseaux remplissent le ciel de leurs chants. La conservation du bassin versant de la rivière Seal serait un cadeau pour le monde entier en raison de l'énorme quantité d'oxygène qu'il fournit aux humains et à la faune sur terre, de la quantité colossale de carbone stockée dans le bassin versant et de toute l'eau propre et douce qu'il contient. »

- Ron Thiessen, directeur général, Société pour la nature et les parcs du Canada - section du Manitoba

Faits en bref

La nature a d'extraordinaires vertus sur notre santé physique et mentale. La randonnée, la marche, la pêche, l'observation des espèces sauvages et bien d'autres activités sont essentielles pour faire diminuer la tension artérielle, réduire le stress et stimuler le développement cognitif des enfants.

Dans le budget de 2018, notre gouvernement a fait un investissement historique de 1,3 milliard de dollars dans la conservation de la nature sous la forme de l'initiative sur le patrimoine naturel. Il s'agit du plus important investissement de l'histoire canadienne dans la conservation de la nature. L'initiative sur le patrimoine naturel permettra au Canada de bien se positionner pour respecter ses engagements internationaux dans le domaine de la biodiversité.

de bien se positionner pour respecter ses engagements internationaux dans le domaine de la biodiversité. Environnement et Changement climatique Canada , d'autres ministères fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations autochtones nationales et les parties prenantes collaborent pour encourager tous les Canadiens à prendre davantage de mesures afin de conserver la nature et d'utiliser de façon durable les ressources naturelles.

