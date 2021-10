Le basketball professionnel s'installe à l'Auditorium de Verdun

MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Verdun est fier d'accueillir l'Alliance de Montréal, la nouvelle équipe de la Ligue élite canadienne de basketball, qui élira domicile à l'Auditorium de Verdun et y disputera ses matchs dès 2022.

La venue de cette nouvelle équipe professionnelle de basketball s'inscrit dans la vision de l'arrondissement de diversifier son offre de services en sports et en événements à l'Auditorium de Verdun, en plus de répondre à un engouement croissant pour le basketball de la part des citoyens et citoyennes de tous âges. L'Alliance vient rejoindre le Centre de haute performance 21.02 en hockey féminin, l'Association du hockey mineur de Verdun et le Club de patinage artistique Verdun en tant que sport résident à l'Auditorium de Verdun.

« Le basketball est l'un des sports les plus populaires au monde et la Ligue élite canadienne est en plein essor. Je suis très heureux de cette entente, qui permettra aux amateurs de basketball de Verdun et de Montréal d'encourager des athlètes de haut niveau et d'assister à des événements sportifs de grande envergure. La programmation des matchs durant l'été s'insère parfaitement à travers les autres activités qui se tiennent à l'Auditorium de Verdun », a souligné le maire de Verdun, Jean-François Parenteau.

L'Auditorium de Verdun a été inauguré le 10 septembre 2021. Il comprend l'Espace Scotty Bowman et l'Espace Denis Savard. Les matchs de l'Alliance de Montréal se tiendront entre les mois de mai et août, dans l'Espace Scotty Bowman, qui compte environ 3000 places assises.

Composée de neuf équipes à travers le Canada, la Ligue élite canadienne de basketball a commencé ses activités en 2019. La ligue est reconnue en Amérique pour son rôle de développement d'athlètes de basketball. La majorité des joueurs sont Canadiens. Montréal devient la neuvième franchise de la ligue, qui compte également des équipes à Edmonton, Hamilton, Guelph, Fraser Valley, Saskatoon, Niagara, Ottawa et Scarborough.

L'arrondissement travaille depuis plusieurs mois avec la ligue pour officialiser la venue de l'Alliance de Montréal à l'Auditorium de Verdun. Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 5 octobre dernier, une entente a été conclue avec la Ligue canadienne élite de basketball pour accueillir l'équipe pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Renseignements: Mathieu Robert-Perron, Chargé de communication, [email protected], 438 402-8928

Liens connexes

https://montreal.ca/verdun