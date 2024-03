TORONTO, le 1er mars 2024 /CNW/ - À la cérémonie d'admission au barreau de ce matin, le Barreau de l'Ontario a décerné un doctorat en droit honoris causa (LLD) à l'honorable J. Michal Fairburn, juge en chef adjointe de l'Ontario, dont l'intelligence, le jugement sûr et la compréhension du droit et du système judiciaire lui ont valu le respect de la profession juridique, de la magistrature et du public ontarien.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

La juge en chef adjointe Fairburn a été nommée à la Cour supérieure de justice en décembre 2014. Elle a été nommée juge de la Cour d'appel de l'Ontario en juin 2017 et juge en chef adjointe de l'Ontario en septembre 2020.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

