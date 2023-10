MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Samedi dernier, près de 700 personnalités issues du milieu des arts et des affaires se sont réunies à l'Arsenal art contemporain pour célébrer l'art contemporain au profit du MAC. Cette soirée a permis d'amasser près de 1 400 000 $ dans une ambiance chic et décalée, produite sous la direction artistique du réputé Dick Walsh. L'événement, organisé autour du thème chic et crazy, a transformé l'Arsenal en un club éphémère nommé PALACE, accueillant des convives enthousiastes dans une atmosphère où l'art se mêlait à l'exubérance.

Comité organisateur du Bal du MAC 2023 (Groupe CNW/Fondation du MAC)

Les invités ont été accueillis par un cocktail généreusement offert par Groupe Walter, en plus de pouvoir découvrir les expositions Le paysage abstrait d'Edward Burtynsky et Chimeria, regroupant le travail de quatre artistes internationaux que sont Michael Dean, Hannah Epstein, Matthew Hansel et Allison Zuckerman. Le menu proposé par Armando Arruda de RE Le traiteur comprenait notamment un plat principal surprenant composé d'un burger de homard, foie gras et boeuf. Les invités ont pu danser sous la musique de DJ Frigid et profiter de performances de divers acteurs. Un encan silencieux qui mettait de l'avant des œuvres de grands artistes tels que Marc Séguin et Caroline Monnet était également accessible tout au long de la soirée, signée Walsh Lab Design. L'identité visuelle était quant à elle signée Baillat Studio. De nombreuses personnalités publiques dont Stefano Faita, Alexandra Diaz, Francisco Randez, Laurent Duvernay-Tardif, Julie Dupage ainsi que plusieurs politiciens ont foulé le tapis rouge et se sont joints aux philanthropes et gens d'affaires du Québec pour célébrer l'art contemporain et contribuer à la mission de la Fondation du MAC.

« Le Bal du MAC 2023 est une édition dont on se rappellera longtemps. C'est dans une ambiance électrique que nos invités ont pu démontrer leur soutien au Musée et contribuer à notre mission tout en découvrant les œuvres d'artistes qui étaient mises à l'encan. Je tiens à remercier tous les donateurs et partenaires de cette soirée. C'est grâce à chacun d'entre eux que nous avons pu amasser le montant de près de 1 400 000 $ », explique Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

En effet, la Fondation du MAC a pu compter sur plusieurs partenaires exceptionnels qui ont largement contribué à la réussite de la soirée. Cet événement, sans conteste l'un des plus courus de la saison, permet à la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal de remettre au Musée des fonds destinés à soutenir les différentes activités éducatives du MAC, à enrichir et préserver la collection de plus de 8 000 œuvres du Musée, à favoriser le rayonnement des artistes québécois et à présenter à Montréal des artistes internationaux parmi les plus prestigieux du moment.

Sous la co-présidence de Éric Bujold de la Banque Nationale du Canada et de Jade Raymond des Studios Haven, l'édition 2023 du Bal du MAC a pu compter sur un comité organisateur dévoué et engagé composé de Marie-Josée Simard (présidente du comité), Elizabeth Camiré, Violette Cohen, Josée Dufresne, Sara Joli-Coeur, François Lachance, Stéphanie Larivière, Patricia Lemaire, Danièle Patenaude et Cathy Samson.

Remerciements

Nous souhaitons remercier nos précieux partenaires Gouverneurs: Air Canada, AtkinsRéalis, Banque Nationale, Banque Scotia, Chanel, Corporation Fiera Capital, Fasken, Fédération des caisses Desjardins du Québec, Jade Raymond, Pomerleau, Québecor et Sanimax.

Nous remercions également Walsh Lab Design, à qui l'on doit le design de la soirée, ainsi que Baillat Studio, qui a contribué à créer l'identité graphique du Bal du MAC 2023. La Fondation du MAC a pu aussi compter sur plusieurs partenaires qui ont contribué à la réussite de la soirée: Aupale Vodka, Club Local, Eska, Dermapure / Functionlab, Vins Balthazard, Ruby Brown, la SAQ ainsi que Groupe Walter. Sans oublier les précieux partenaires de l'encan que sont : Air Canada, Anahita Akhavan, Nicolas Baier, Trevor Baird, Ludovic Boney, Jason Cantoro, Martin Philippe Côté, Clovis-Alexandre Desvarieux, André Dufour, Rosalie Gamache, Trevor Kiermander, Moridja Kitenge Banza, Luce Meunier, Caroline Monnet, Robert Rahal, RIMOWA, François Roy, Lorraine Simms, Heidi Spector, Ewa Monica Zebrowski, Art Mûr, Galerie Blouin Division, Galerie Bradley Ertaskiran, Galerie Duran Mashaal, Galerie Hugues Charbonneau, Galerie McBride Contemporain, Galerie Pangée et Galerie Simon Blais.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. macm.org/fondation/

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes de la scène locale et internationale, leurs œuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuel·le·s - pertinent·e·s et marquant·e·s - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

SOURCE Fondation du MAC

Renseignements: Anne Dongois, 514 826-2050, [email protected]