L'outil « Différences entre les voitures » aide les conducteurs à prendre des décisions éclairées lors de l'achat ou de la location d'un véhicule

TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau d'assurance du Canada (BAC) a lancé un nouvel outil en ligne, appelé Différences entre les voitures, qui permet aux conducteurs de comparer les marques et modèles de véhicules les plus populaires au Canada. L'outil classe les véhicules selon la fréquence et le coût des réclamations d'assurance, offrant ainsi aux automobilistes une meilleure compréhension de l'incidence de leurs choix sur les primes d'assurance.

« De nombreux facteurs, comme le dossier de conduite, influencent le montant des primes d'assurance, mais la marque, le modèle, l'année, la valeur et les coûts potentiels de réparation de votre véhicule pèsent lourd dans le calcul », rappelle Rob de Pruis, directeur national, Relations avec les consommateurs et l'industrie, BAC. « En règle générale, plus votre voiture est susceptible d'être volée, endommagée ou impliquée dans un accident, plus vous paierez pour l'assurer. De même, plus les réparations sont coûteuses, plus votre prime sera élevée. L'outil Différences entre les voitures aide les conducteurs à prendre des décisions éclairées lors de l'achat ou de la location d'un véhicule. »

L'outil Différences entre les voitures, accessible sur bac.ibc.ca, permet aux utilisateurs de sélectionner facilement la marque, le modèle, l'année, le type de carrosserie et le type de moteur de leur véhicule à l'aide de menus déroulants simples. Il génère ensuite des classements en temps réel fondés sur des données réelles de réclamations d'assurance recueillies auprès de la majorité des compagnies d'assurance automobile au Canada. Les utilisateurs peuvent comparer jusqu'à trois véhicules à la fois.

« Les automobilistes évaluent souvent la fiabilité, la sécurité, la performance et la consommation de carburant lors de l'achat ou de la location d'un véhicule. L'assurabilité mérite toutefois la même attention. L'outil Différences entre les voitures présente un classement clair, exact et fiable qui permet aux automobilistes de situer leur véhicule du point de vue de l'assurance. Nous sommes fiers d'offrir cet outil et convaincus qu'il aidera les conducteurs à prendre des décisions éclairées lorsqu'ils choisiront leur prochain véhicule », ajoute M. de Pruis.

L'outil Différences entre les voitures couvre les modèles produits entre 1997 et 2025. Chaque modèle analysé compte au moins 1 500 véhicules assurés entre 2019 et 2024. Les classements reposent sur des données de réclamations d'assurance recueillies auprès de la majorité des compagnies d'assurance automobile au Canada.

Le BAC invite les conducteurs à comparer les assureurs lors de l'achat d'un véhicule ou de la souscription d'une assurance automobile. Il est important de choisir un assureur qui vous offre la couverture, le prix et le rapport qualité-prix dont vous avez besoin. Selon votre lieu de résidence, notamment dans les provinces dotées d'un régime public d'assurance automobile, vous pourriez devoir souscrire la couverture obligatoire directement auprès du gouvernement.

Les compagnies d'assurances privées proposent une large gamme de polices d'assurance automobile et se font concurrence sur les prix, la couverture et le service. Un membre de notre équipe peut vous aider à explorer vos options et à choisir la couverture qui vous convient le mieux.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel afin que l'industrie de l'assurance de dommages continue de protéger les Canadiens des risques auxquels ils sont exposés aujourd'hui et seront exposés à l'avenir.

Le BAC est d'avis que les Canadiens valorisent et méritent une industrie de l'assurance de dommages privée sensible et résiliente qui offre des solutions d'assurance tant aux particuliers qu'aux entreprises.

Pour les communiqués de presse, les articles de la publication « Au point », ou pour obtenir une entrevue avec un représentant du BAC, parcourez le site ibc.ca. Suivez-nous sur LinkedIn, X et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Si vous avez des questions au sujet de l'assurance habitation, automobile ou entreprise, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227¬-5422. Nous sommes là pour vous aider.

SOURCE Bureau d'assurance du Canada

Contact pour les médias : Brett Weltman, Directeur, Relations avec les médias, BAC, [email protected]