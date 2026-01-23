Les experts en assurance décrivent les mesures pratiques que les propriétaires peuvent prendre dès aujourd'hui pour rester en sécurité et éviter les pertes inutiles

TORONTO, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Alors qu'une grande partie du Canada est actuellement touchée par des alertes jaunes et orange d'Environnement Canada liées au froid et aux chutes de neige, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) donne des conseils pour aider la population canadienne à protéger ses biens.

« Les tempêtes hivernales et le froid extrême peuvent causer des dommages considérables aux habitations, aux entreprises et aux véhicules », affirme Rob de Pruis, directeur national, Relations avec les consommateurs et l'industrie, BAC. « Il est impossible d'éviter une tempête hivernale ou ses conséquences potentielles, mais il y a des mesures que nous pouvons prendre pour atténuer les risques et mieux protéger nos biens. C'est maintenant qu'il faut agir. »

Les 10 meilleurs conseils du BAC pour la protection contre les tempêtes hivernales :

Prenez des mesures pour éviter le gel des canalisations. Pensez à les isoler, en particulier celles qui sont situées près des murs extérieurs, des sous-sols et des vides sanitaires. Prévenez les courants d'air, scellez les fissures et les ouvertures autour des fenêtres et des portes et sachez où se trouvent les robinets d'arrêt d'eau. Créez un plan d'urgence pour votre famille et assemblez des trousses de sécurité en cas de catastrophe pour la maison, la voiture et le bureau. Préparez-vous aux coupures de courant. Prévoyez des lampes de poche et des éclairages portatifs. Lorsque vous utilisez des bougies, faites preuve de vigilance quant aux risques d'incendie. Chargez les appareils électroniques et préparez des sources d'énergie de secours. Inspectez votre grenier afin de détecter toute accumulation de givre, et s'il est sécuritaire de le faire, vérifiez vos gouttières et votre toiture afin de repérer la présence éventuelle de digues de glace ou de glaçons. Si vous êtes absent, continuez de chauffer le logement et demandez à quelqu'un de vérifier souvent votre propriété, selon les recommandations de votre assureur. Évitez de conduire, si possible. Si vous devez conduire, retirez toute la neige et la glace de votre véhicule avant de partir. Adaptez votre conduite aux conditions routières et laissez beaucoup d'espace aux chasse-neige et aux autres véhicules. Faites une réserve de lave-glace. Une fois les chutes de neige terminées, retirez la neige et la glace de votre trottoir et des escaliers avant de votre maison. Éloignez la neige des compteurs de gaz, des conduits d'évacuation des appareils à gaz, des bouches d'aération et des fenêtres du sous-sol. Montez les objets de valeur du sous-sol aux étages supérieurs pour parer aux éventuelles inondations.

Renseignements sur l'assurance et la couverture :

Les polices d'assurance ne dépendent pas de la saison ou de la température. Toutefois, elles fournissent une couverture pour les risques décrits dans votre police. Il n'existe pas de garantie distincte liée à l'hiver ou aux températures froides; votre police prévoit plutôt les risques spécifiques aux conditions hivernales, par exemple les dommages causés par le gel.

Les risques tels que les dégâts d'eau causés par l'éclatement d'une canalisation, le vent, la grêle ou le feu sont généralement couverts par les contrats d'assurance habitation standards.

Gel et éclatement des canalisations :

Les contrats d'assurance habitation standards couvrent les dommages causés par le gel et l'éclatement des canalisations, à condition toutefois que les canalisations se trouvent dans la partie chauffée de votre habitation et que des mesures raisonnables aient été prises pour y maintenir la chaleur.

Si votre maison est vacante, vous devez fermer l'arrivée d'eau et vidanger les conduites afin d'éviter le gel des tuyaux.

Si vous prévoyez de vous absenter de votre domicile, vérifiez d'abord votre contrat d'assurance. La plupart des contrats renferment des précisions sur la fréquence à laquelle une personne compétente doit vérifier votre logement pour s'assurer que la chaleur y est maintenue. La plupart des contrats excluent le gel des canalisations et les dégâts d'eau si votre logement est vacant, même si cette vacance est autorisée.

En cas de panne d'électricité ou de défaillance de votre chaudière, agissez immédiatement et faites ce que vous pouvez pour maintenir la chaleur de façon sécuritaire dans votre maison et éviter le gel des canalisations.

La plupart des assureurs disposent d'un service de déclaration de sinistre accessible en tout temps. Donc, si des canalisations ont gelé ou éclaté dans votre maison, appelez immédiatement votre assureur afin d'entamer la procédure de déclaration de sinistre.

Vents violents et dommages matériels :

Les vents violents en hiver sont une autre source d'inquiétude et peuvent causer des dommages importants à votre maison ou à votre véhicule. Comme pour le gel des canalisations, les dommages causés par le vent sont généralement couverts par votre contrat d'assurance habitation. Voici quelques points concernant le vent :

La plupart des contrats d'assurance couvrent les dommages causés par le vent, y compris :

Les dommages causés par des débris transportés par le vent (branches cassées, arbres, etc.).



Les dommages causés à votre habitation et à son contenu si l'eau ou la neige s'infiltre par des ouvertures créées par le vent ou la grêle.

Dans certaines circonstances, les propriétaires-occupants qui ne peuvent regagner leur habitation en raison de dommages assurés peuvent avoir droit à des frais de subsistance supplémentaires.

Dans le cas des véhicules : les dommages causés par le vent, la grêle, la glace ou l'eau sont couverts si la garantie « tous risques » de l'assurance automobile a été souscrite. Comme ces garanties sont facultatives, vérifiez votre contrat.

« Les hivers canadiens sont rudes et semblent le devenir encore davantage », ajoute M. de Pruis. « Faites ce que vous pouvez pour vous protéger, protéger les autres et protéger vos biens les plus précieux en hivérisant votre maison, en prévenant les glissades, les trébuchements et les chutes et en adoptant de bonnes habitudes de conduite hivernale. »

Tout assuré ayant des questions concernant sa police d'assurance devrait contacter son représentant d'assurance.

Pour obtenir des renseignements d'ordre général, communiquez avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227-5422, poste 228 ou à [email protected].

