MONTRÉAL, le 1er janv. 2021 /CNW Telbec/ - Cet après-midi à 14 h 59, le Atlantic Spirit a été le premier navire océanique de l'année 2021 à franchir, sans aucune autre escale, la limite des eaux du Port de Montréal à la hauteur de Sorel. Fidèle à une tradition de plus de 180 ans, l'Administration portuaire de Montréal (APM) décerne donc la Canne à pommeau d'or à son capitaine, Oleksandr Popov.

Le Atlantic Spirit est parti du port de Flushing aux Pays-Bas le 18 décembre 2020. Battant pavillon des Îles Marshall, ce navire de la ligne maritime ABC Maritime transporte une cargaison de distillats de raffinage (hydrocrack bottom) servant de base à des lubrifiants, destinée au terminal Vopak à la section 94 du Port de Montréal.

D'origine ukrainienne, le capitaine Popov détient une feuille de route de plus de 30 ans comme capitaine et de quatre ans au sein de la ligne ABC Maritime.

La traversée, qui a bénéficié d'une météo relativement difficile avec de forts vents et des vagues parfois intenses, a été d'une durée de 14 jours.

En raison des restrictions sanitaires en vigueur avec la pandémie de la COVID-19, la Canne à pommeau d'or gravée au nom du capitaine gagnant et à celui du navire a été remise sur le quai par le capitaine du Port de Montréal. La traditionnelle cérémonie de remise de la Canne à pommeau d'or où se rassemble habituellement l'industrie maritime de Montréal n'aura pas lieu en raison de la pandémie.

Résultats préliminaires 2020

À l'occasion de ce début d'année, l'APM dévoile les résultats préliminaires de l'année 2020.

Au terme de cette année hors de l'ordinaire, marquée particulièrement par la pandémie de la COVID-19, mais aussi par le blocus ferroviaire et des périodes de grève des vérificateurs et débardeurs, l'APM enregistre une baisse de ses trafics totaux de l'ordre de 14,1 % avec 34,9 millions tonnes de marchandises manutentionnées.

Le trafic des marchandises conteneurisées, moins impacté que prévu, a connu une baisse de 5,7 % par rapport à 2019, pour un total de 14,2 millions de tonnes manutentionnées, soit plus de 1,6 million de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds).

Le vrac liquide fut le secteur le plus affecté par la crise économique liée à la pandémie, avec une baisse de 24 % par rapport à 2019, alors que les produits de vrac solide ont connu une baisse de 10 %, sauf le grain qui s'en est mieux tiré grâce à des récoltes exceptionnelles dans l'Ouest canadien et une consommation mondiale à la hausse de produits agricoles.

Malgré ces baisses enregistrées dans tous les secteurs, le dernier trimestre de l'année 2020 a été marqué par une reprise encourageante, notamment dans le trafic des conteneurs avec l'Asie ainsi que dans la manutention de certaines commodités dans le secteur du vrac solide, telles que le minerai de fer et les céréales.

Enfin, la saison des croisières a été entièrement annulée, conformément aux directives émises par le gouvernement du Canada.

Il est important de noter que ces résultats préliminaires feront l'objet d'un audit et seront officiellement dévoilés dans leur intégralité lors de la réunion annuelle de l'APM en mai prochain.

À propos de la tradition de la Canne à pommeau d'or

La Canne à pommeau d'or est remise au capitaine du premier navire océanique à atteindre le port de Montréal sans escale au début de la nouvelle année. Jusqu'en 1964, la remise de la Canne à pommeau d'or se faisait au printemps pour encourager la reprise de la navigation, alors que Montréal était coupé du monde pendant les longs mois d'hiver. Depuis l'avènement des brise-glaces qui permettent la navigation à longueur d'année, la canne est remise au capitaine du premier navire océanique à atteindre le port sans escale au début de chaque année, un trophée convoité par les capitaines de nombreux pays.

Pour en savoir plus sur cette grande tradition du Port de Montréal cliquez ici.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

Note aux médias : Des images photos et vidéos de l'arrivée du navire sont disponibles ici : https://portdemontreal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nadeaum_port-montreal_com/EhGNVv-O-olOvhqoZS7fOa0BDb6wO3LBQk0cMqUigV1vvQ?e=B4OoyG

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

Renseignements: Mélanie Nadeau, Directrice des communications, [email protected], Cellulaire : 514-229-8494

Liens connexes

https://www.port-montreal.com/