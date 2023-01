L'établissement offre ainsi des bourses d'études pour les programmes de formation, des cours d'anglais langue seconde gratuits et du soutien communautaire

TORONTO, le 30 janv. 2023 /CNW/ - Le Anderson College of Health, Business and Technology annonce le lancement de sa campagne « Empower Ukrainians in Canada ». Celle-ci reflète son engagement à soutenir les nouveaux arrivants ukrainiens et comprend une bourse d'études de 20 % ou de 50 % * pour un programme accéléré de formation professionnelle, des cours gratuits d'anglais langue seconde (des conditions s'appliquent) et un soutien gratuit et confidentiel en santé mentale et affective, en ukrainien, au moyen d'une ligne d'assistance accessible en tout temps.

« Nous sommes conscients que, même si le Canada est sûr, les nouveaux arrivants ukrainiens traversent encore une période très difficile », a déclaré Heather Yang, directrice générale du Anderson College. « Nous espérons leur offrir le soutien compatissant et les ressources pratiques dont ils ont besoin pour améliorer non seulement leurs compétences linguistiques en anglais, mais aussi pour s'adapter à cette nouvelle culture, se former rapidement en vue d'une carrière intéressante sur le marché canadien et travailler en ayant le sentiment qu'ils peuvent commencer à se reconstruire. »

« Le Anderson College s'est engagé à fournir un soutien continu aux gens qui sont arrivés au Canada dans des circonstances difficiles », explique Rose Elia, directrice de l'exploitation du Anderson College. « Nous sommes honorés de jouer ce petit rôle dans le soutien des nouveaux arrivants ukrainiens et nous sommes convaincus que l'éducation et l'expérience qu'ils acquerront au Anderson College leur permettront de s'épanouir malgré les difficultés qu'ils ont connues. »

« Je suis honorée de travailler pour un organisme qui est solidaire de nos gens et de notre pays et qui démontre cet engagement de façon tangible », a déclaré Daryna Gruzdieva, gestionnaire du marketing au Anderson College. « Lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai été stupéfait d'apprendre qu'il est possible de se former pour une carrière en seulement un an et travailler aussi rapidement comme professionnel des soins de santé, de la technologie ou des affaires. Je crois que cette possibilité, de même que le véritable soutien communautaire qui fait notre réputation au Anderson College, changera complètement la donne pour les Ukrainiens qui arriveront ici. »

En appui actif à l'initiative Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) du gouvernement fédéral, qui offre aux Ukrainiens et aux membres de leur famille la possibilité d'étudier, de travailler et de rester au Canada jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer sains et saufs chez eux, le Anderson College a lancé la Campagne « Empower Ukrainians in Canada ». Celle-ci vise à soutenir et autonomiser les nouveaux arrivants ukrainiens pendant leur transition au Canada. Elle comprend une bourse de 20 % ou de 50 % (une par étudiant) pour étudier dans l'un des plus de 30 programmes de soins de santé, d'affaires et de technologie offerts au Anderson College; des cours d'anglais gratuits; la ligne de soutien en santé mentale Keep.meSAFE en ukrainien; des horaires flexibles permettant aux étudiants de trouver un équilibre entre le travail pour subvenir aux besoins de leur famille et les études pour améliorer leur carrière; un soutien communautaire compatissant, des classes de petite taille dirigées par des instructeurs chevronnés et une formation pratique en cours d'emploi avec des employeurs potentiels; et des services de soutien à la carrière pour veiller à ce que les diplômés soient concurrentiels sur le marché du travail.

Pour en savoir plus sur la campagne « Empower Ukrainians in Canada » et le programme de bourses d'études*, ainsi que pour présenter une demande, veuillez visiter https://info.andersoncollege.com/empower-ukrainians/.

*Détails de la bourse : Il s'agit d'une offre d'une durée limitée. Cliquez ici pour passer en revue les programmes admissibles. Pour présenter une demande de bourse, les candidats doivent confirmer leur statut dans le cadre du programme AVUCU en soumettant leur permis d'études ou tout autre document indiquant leur statut. De plus, la désignation AVUCU du demandeur doit être indiquée dans le document soumis. Veuillez également noter que la bourse est calculée au prorata si l'étudiant se retire. Le Anderson College peut retirer ou prolonger l'offre à tout moment. D'autres conditions peuvent s'appliquer.

Le Anderson College est l'un des plus anciens collèges du Canada; il a ouvert son premier établissement en 1885. Le Anderson College a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 137 ans d'histoire et continue d'être un partenaire habilitant pour ceux qui surmontent des défis professionnels et qui font la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant dix établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Visitez www.andersoncollege.com pour en savoir plus.

