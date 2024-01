Le 80e congrès de l'ACRGTQ terminé, l'industrie fait part de ses attentes

QUÉBEC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - L'ACRGTQ est fière de présenter M. Marc Joncas, président d'Eurovia, à titre de nouveau président de son conseil d'administration. Les membres ont entériné la nomination de M. Joncas lors de l'assemblée générale annuelle de l'Association tenue le 25 janvier 2024.

M. Joncas a pris la parole pour une première fois en clôture du 80e congrès de l'ACRGTQ, profitant de l'occasion pour partager les attentes de l'industrie lors de l'année à venir. Le thème du congrès, «Maîtriser les changements de cette nouvelle ère», a teinté les propos du nouveau président.

«La société et l'industrie de la construction sont exposées à de nombreuses transformations et changements de valeur. Qui, en 2024, peut se dire contre le développement durable?

L'ACRGTQ va nous accompagner dans le virage sociétal que nous vivrons encore pendant plusieurs années au Québec.»

Au sujet de la pénurie de main-d'œuvre, M. Joncas a rappelé qu'il faut poursuivre les efforts avec les partenaires gouvernementaux et institutionnels afin de trouver des solutions innovantes et concrètes. L'une d'elles est sans contredit de faciliter le recrutement à l'étranger et la reconnaissance des compétences.

Par ailleurs, il est impossible de parler de main-d'œuvre sans référer aux travaux du ministre du Travail sur la modernisation du secteur de la construction. L'ACRGTQ s'attend à prendre connaissance d'un projet de loi au courant de l'année 2024 et se tient prête à représenter les entrepreneurs du secteur génie civil et voirie.

Concernant le développement des infrastructures au Québec, l'ACRGTQ sera partie prenante auprès d'Hydro-Québec dans la concrétisation de son Plan d'action 2035. Face aux prochains défis, la société d'État tend la main vers les entrepreneurs. Les membres de l'ACRGTQ seront au rendez-vous.

Quant aux infrastructures routières, elles ne sont pas en contradiction avec le développement de projets de transport structurant. Elles sont complémentaires. Il faut accentuer les projets de déplacement de personnes, notamment pour des besoins de main-d'œuvre et d'accès aux régions, tout en conservant et développant le réseau pour les longues distances, le transport de marchandises ou pour offrir des services essentiels à la population. Alors que l'essence et les matériaux coûtent trop cher, les budgets doivent néanmoins s'arrimer aux projets.

Une tendance s'observe en Europe. Des bénéfices sont observés lorsque la technologie est adéquatement utilisée sur les chantiers. Bientôt, les grands donneurs d'ouvrage québécois devront les considérer dans la préparation de contrats, dans l'optimisation des travaux ou dans les normes de gestion du parc d'infrastructures. L'ACRGTQ compte collaborer afin de structurer ce nouveau réflexe.

Enfin, l'ACRGTQ poursuivra ses travaux avec les donneurs d'ouvrage et les institutions gouvernementales sur les modes de contrat collaboratifs, car de gains d'efficience, d'économie, de temps ou des progrès environnementaux sont possibles.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

