« Les familles qui reçoivent des soins palliatifs pédiatriques apprécient vraiment ce modèle de soins complet et holistique », a déclaré Chris Vadeboncoeur, médecin en soins palliatifs pédiatriques et coprésident du RCSPE. « L'enfant reçoit du soutien, particulièrement en ce qui concerne le traitement des symptômes, une thérapie pour comprendre ce qu'il vit, et un appui par les pairs. La famille reçoit également du soutien dès le diagnostic, tout au long du parcours de la maladie de l'enfant et pendant la période de deuil. »

« Malheureusement, les enfants d'aujourd'hui meurent plus souvent à l'hôpital qu'à la maison ou dans un établissement de soins palliatifs », déplore Laurel Gillespie, présidente-directrice générale de l'ACSP. « Bien qu'il y ait moins d'enfants en soins palliatifs que d'adultes, il est tout aussi important de sensibiliser et de recueillir des fonds pour réduire les obstacles auxquels les enfants et leur famille font face pour accéder à des soins palliatifs pédiatriques de qualité. »

L'ACSP a conçu des affiches à télécharger qui donnent un aperçu des iniquités auxquelles sont confrontés les enfants d'aujourd'hui qui tentent d'accéder à des soins palliatifs pédiatriques. De plus, nous avons préparé un modèle de lettre à envoyer aux députés fédéraux ou provinciaux aux fins de sensibilisation. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont invités à nous suivre sur Facebook (CanadianHospicePalliativeCare) et Twitter (@CanadianHPCAssn) et à utiliser les mots-clés #Enfantsaujourd'hui et #SPenfants pour attirer l'attention sur l'importance de soins palliatifs de qualité à tout âge, y compris pour les enfants et leur famille.

La Journée nationale des soins palliatifs pour les enfants est coordonnée par l'ACSP. Pour obtenir de plus amples renseignements et des ressources téléchargeables pour la Journée nationale des soins palliatifs pour les enfants, veuillez consulter le site www.acsp.net/campagnes/spenfants/.

