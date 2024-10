Le site Web planificationprealable.ca donne des conseils et des ressources utiles et encourage les « conversations qui comptent »

OTTAWA, ON, le 1er octobre 2024 /CNW/ - La planification préalable des soins est un processus qui dure toute la vie et qui consiste à décider et à dire quel type de soins de santé et de soins personnels vous souhaiteriez recevoir si l'impensable se produisait et que vous n'étiez plus en mesure de prendre soin de vous-même ou d'exprimer vos souhaits. Une nouvelle étude1 de l'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) révèle que même si la plupart (77 %) des Canadiens réfléchissent à leurs souhaits en matière de soins de santé, peu d'entre eux (17 %) préparent un plan préalable de soins. Un nouveau site Web, www.planificationprealable.ca , fournit de l'information et des outils précieux aux personnes qui se trouvent à n'importe quel stade de leur parcours de planification préalable des soins, y compris Mon guide de planification préalable des soins, nouvellement conçu pour mieux répondre aux besoins en matière d'accessibilité.

Prendre le contrôle et défendre ses droits

L'un des principaux objectifs d'une planification préalable des soins est de défendre vos droits, c'est-à-dire de faire connaître vos souhaits au cas où vous ne seriez plus en mesure de les exprimer vous-même. Que vous subissiez un accident de voiture ou une urgence médicale, un plan préalable de soins dicte vos préférences et informe les autres de vos décisions concernant vos soins futurs, y compris toute intervention qui pourrait devoir être faite en votre nom. Ce plan est un guide que votre cercle de soins suivra lorsqu'il fera part de vos préférences aux professionnels de la santé.

« La vie peut changer en un clin d'œil et, trop souvent, nous perdons d'un seul coup la capacité de défendre nos droits. C'est pourquoi il est si important d'établir un plan préalable de soins et d'exprimer très tôt ses préférences en matière de soins de santé. La mise en place d'un plan est à la fois une source d'autonomie pour le patient et un soulagement pour le cercle de soins de cette personne, qui peut ainsi respecter ses souhaits et ses préférences en toute bonne foi », déclare Laurel Gillespie, présidente-directrice générale de l'ACSP. « Sachant à quel point il peut être difficile de prendre ces décisions et d'avoir ce genre de conversations avec ses proches, l'ACSP a conçu la nouvelle série de programmes sur la planification préalable des soins, accessible à tous les Canadiens, pour les aider à définir et à communiquer leurs souhaits en matière de soins de santé avant qu'il soit trop tard. »

Partager une étape importante

Établir un plan préalable de soins est une étape aussi importante que d'obtenir le droit de vote ou son permis de conduire. C'est un processus que chacun doit suivre pour décider du type de soins de santé et de soins personnels qu'il souhaite recevoir à l'avenir. Cependant, cet exercice ne se fait pas en une seule fois. Le plan préalable de soins doit être revu après chaque grande étape de la vie, telle que le déménagement dans une nouvelle ville, un mariage, une séparation ou le choix de devenir parent.

De plus, consigner vos valeurs et vos préférences n'est qu'une étape dans l'élaboration d'un plan préalable de soins. En effet, il est tout aussi important de partager ce plan avec des décideurs de confiance qui feront part de vos souhaits aux personnes concernées. Et il y a plus de chances que vos souhaits soient respectés en votre nom si vous élargissez votre cercle de soins pour inclure des personnes de confiance, telles que des professionnels de la santé.

Obstacles à la planification préalable des soins

De nombreux obstacles empêchent les gens d'agir, de créer leur plan préalable de soins ou même d'en parler, notamment les croyances culturelles entourant la mort et la maladie ou l'idée que leurs proches savent déjà quels sont leurs souhaits en matière de soins de santé. On constate toutefois une évolution dans la volonté d'avoir ces conversations : au Canada, deux fois plus de personnes (80 %) estiment qu'il faut davantage accepter de parler de la maladie et de la mort dans notre société.

Création d'un plan préalable de soins

Près de la moitié (47 %) des Canadiens déclarent ne pas savoir où trouver de l'information ou des conseils sur la planification préalable des soins. Pour y remédier, l'Association canadienne de soins palliatifs a élaboré une programmation accessible et avant-gardiste, offerte sur un nouveau site Web : www.planificationprealable.ca .

L'organisation fournit un guide complet de planification préalable des soins qui explique toutes les étapes du processus d'élaboration d'un plan, avec des questions à remplir en fonction de vos émotions et préférences personnelles. Une fois la première ébauche terminée, il vous sera plus facile d'avoir des conversations sérieuses sur vos valeurs et préférences personnelles, afin de déterminer vos besoins futurs en matière de soins de santé et de vous assurer de défendre vos droits.

Pour en savoir plus sur la planification préalable des soins, rendez-vous au www.planificationprealable.ca .

