Les participants et les dirigeants de fonds de placement étudiants sont invités à se joindre à des institutions de premier plan et spécialistes du secteur des placements à Toronto

TORONTO, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, CIBC Mellon, University Pension Plan Ontario (UPP) et Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) ont annoncé que l'après-midi du 7 octobre 2024, ils rassembleront des dirigeants de fonds de placement gérés par des étudiants, des promoteurs universitaires et des spécialistes du secteur des placements de premier plan à l'occasion d'une conférence visant le réseautage et le partage d'idées.

Cet événement réunira des étudiants d'universités canadiennes actifs dans des clubs et des cours de gestion de placements afin de leur donner un aperçu des futures opportunités de carrière dans le secteur dynamique des placements institutionnels au Canada. Organisée à CIBC Square, cette conférence présentera des occasions d'examiner différentes approches de fonds de placement étudiants, des perspectives professionnelles de chefs de file chevronnés du secteur, une mise à jour macroéconomique et un concours d'étude de cas. Les gagnants du concours recevront des prix en argent totalisant 5 000 $, commandités par IMCO, UPP et Gestion de Placements Mawer.

« Nous sommes ravis de nous joindre à UPP et IMCO pour lancer ce forum destiné aux futurs dirigeants du secteur canadien des placements. Nous croyons qu'il est important d'offrir aux étudiants de niveau postsecondaire des occasions d'approfondir leurs connaissances et d'appliquer ce qu'ils ont appris en contexte réel », a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Nous nous engageons à investir dans les talents émergents, notamment en créant des occasions pour les étudiants d'interagir avec des dirigeants expérimentés. »

« Nous sommes ravis de participer à cette conférence, qui réunit les esprits brillants des chefs de file en placement de demain et des spécialistes chevronnés du secteur. Grâce au programme de stages pour étudiants d'IMCO et à d'autres initiatives tout au long de l'année, nous sommes déterminés à offrir aux étudiants une expérience pratique et les connaissances nécessaires pour prospérer dans le secteur des placements. Cette conférence est un prolongement naturel de cet engagement, offrant une plateforme unique de réseautage et d'apprentissage », a affirmé Gayle Fisher, cheffe de la direction d'IMCO.

« Grâce aux expériences et à la formation de grande qualité offertes dans nos grandes universités, le Canada dispose d'un formidable bassin de talents,», a déclaré Aaron Bennett, chef des placements d'UPP. « Des événements comme celui-ci nous donnent l'occasion d'attirer les jeunes talents, de propulser les futurs dirigeants financiers et de présenter certaines des perspectives de carrière extraordinaires offertes par les gestionnaires de régimes de retraite et d'actifs novateurs présents sur ce marché. Je suis enthousiaste de présenter lors de cet événement passionnant. »

Les promoteurs de fonds de placement étudiants et les écoles qui souhaitent participer à la conférence peuvent communiquer avec CIBC Mellon en remplissant ce court formulaire d'inscription (en anglais seulement).

https://cibcmellonvoc.allegiancetech.com/cgi-bin/qwebcorporate?idx=FJX2A3

À propos d'UPP

University Pension Plan a été créé dans le but de mettre en place un robuste régime de retraite à prestations déterminées à l'échelle du secteur afin de garantir des régimes de retraite durables aux participants, maintenant et pour les générations à venir. À la fin de 2023, nous étions fiers de servir plus de 40 000 participants actifs et retraités dans quatre universités et douze organisations sectorielles de l'Ontario - quatre autres participants se joindront à nous au cours des deux prochaines années - et de gérer des actifs de retraite totalisant 11,7 milliards de dollars. Les cotisations au régime sont financées en parts égales par les participants et les employeurs. UPP est conçue pour la croissance, nos portes sont ouvertes à tous les employeurs et employés de la collectivité universitaire de l'Ontario

À propos d'IMCO

Investment Management Corporation of Ontario (IMCO) gère un actif de 77,4 milliards de dollars pour le compte de sa clientèle. Conçue exclusivement pour produire de meilleurs résultats de placement pour le secteur parapublic de l'Ontario, IMCO exerce ses activités selon une structure indépendante et sans but lucratif de recouvrement des coûts. Nous offrons des services de gestion de placements de premier plan, y compris des conseils en matière de construction de portefeuille, un meilleur accès à une gamme diversifiée de catégories d'actif et des capacités sophistiquées de gestion du risque. En tant que l'un des plus importants investisseurs institutionnels au Canada, nous investissons partout dans le monde et exécutons efficacement des transactions importantes. Notre envergure donne à nos clients accès à un portefeuille mondial bien diversifié, y compris des catégories d'actif privées et non traditionnelles prisées.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Les solutions de services de placement de CIBC Mellon sont offertes aux institutions et aux sociétés en étroite collaboration avec nos sociétés mères et comprennent des services de garde, de comptabilité en devises multiples, d'administration de fonds, de tenue des dossiers, de retraite, de services de fonds négociés en bourse, de prêt de titres, de traitement et de règlement en monnaies étrangères et de trésorerie. Au 30 juin 2024, CIBC Mellon administrait des actifs de plus de 2 800 milliards de dollars canadiens au nom de banques, de caisses de retraite, de fonds de placement, de sociétés, de gouvernements, de compagnies d'assurance, de fiducies d'assurance étrangères, de fondations et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY qui, au 30 juin 2024, avait 49 500 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour en savoir plus, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard des questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez le site www.cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias (CIBC Mellon) :

Brent Merriman, Communications d'entreprise et marketing, CIBC Mellon, 416 643-5065, [email protected]

SOURCE CIBC Mellon