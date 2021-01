Le 66e Congrès de la CSN est lancé !

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le 66e Congrès de la CSN, qui réunit jusqu'à jeudi 2000 participantes et participants provenant de plus de 400 syndicats, a été lancé ce matin en mode virtuel. Ce 66e Congrès, qui devait avoir lieu à Québec en mai dernier, marque d'une façon bien particulière le 100e anniversaire de la première centrale syndicale québécoise, fondée en 1921.

Les délégué-es réunis auront la semaine pour se pencher sur les orientations du prochain mandat de la CSN, pour se prononcer sur une proposition visant à bonifier son Fonds de défense professionnelle et pour procéder à l'élection des membres du comité exécutif de la centrale, dont le résultat sera connu jeudi.

Le président de la CSN, Jacques Létourneau, a ouvert le congrès en rendant hommage au travail remarquable des militantes et des militants syndicaux depuis le début de la pandémie. « Rarement, dans notre histoire, les syndicats de la CSN auront été aussi proches des valeurs d'entraide et de solidarité qui ont marqué l'ensemble des combats que nous avons menés depuis maintenant 100 ans », a-t-il déclaré.

Soulignant « l'extrême pression entraînée par l'hécatombe de nos services publics » sur les salarié-es de l'État, le président de la CSN a rappelé au gouvernement Legault que « toute relance économique et sociale doit pouvoir s'appuyer sur la consolidation de nos services publics. La crise du personnel du réseau de la santé, qui amplifie le délestage actuel, démontre à quel point il est nécessaire d'améliorer les conditions de travail dans le secteur public. Pour ce faire, le gouvernement doit se libérer du dogme des versements au Fonds des générations et d'un retour trop rapide à l'équilibre budgétaire en vue du prochain budget du Québec. »

Au cœur des orientations soumises aux congressistes figurent la santé et la sécurité au travail, la vie syndicale et la mobilisation, les droits du travail et la relance économique et sociale post-covid. Les délégué-es devront également adopter une proposition budgétaire pour l'exercice du prochain mandat de la CSN. Le 66e Congrès prendra fin jeudi avec l'installation des dirigeantes et dirigeants du comité exécutif de la CSN.

L'intégralité du discours d'ouverture du président de la CSN est disponible à l'adresse suivante : https://vimeo.com/501774848/

Fondée en 1921, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

