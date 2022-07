Le 36e Festival international Nuits d'Afrique lance ses festivités!

MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal se réjouit de voir le Festival international Nuits d'Afrique prendre son envol pour une 36e année. Ce rendez-vous incontournable de l'été montréalais se tiendra cette année du 13 au 24 juillet, dans le Quartier des spectacles, notamment à la toute nouvelle esplanade Tranquille.

« C'est à l'occasion d'événements comme celui-ci que nous pouvons réellement prendre le pouls de la métropole diversifiée qu'est Montréal. La Ville de Montréal est fière de compter sur des partenaires comme Nuits d'Afrique pour favoriser le développement d'actions culturelles accessibles, aux quatre coins de la ville », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'événement présente un éventail de talents d'ici, d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Il propose une programmation de haut niveau qui contribue au rayonnement international de Montréal. La Ville de Montréal y accorde un soutien financier de 145 000 $ au Festival international Nuits d'Afrique en plus d'un soutien technique pour le déploiement de ses activités extérieures.

« Je me réjouis que ce 36e grand rendez-vous des musiques du monde se déroule en bonne partie cette année depuis la nouvelle esplanade Tranquille. Le lieu, déjà adopté par les Montréalaises et les Montréalais, est propice au partage des cultures et il est tout indiqué pour les familles. Je vous invite toutes et tous à venir y vibrer au rythme des nuits africaines », a ajouté la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Prix Nuits d'Afrique pour la francophonie

Une cérémonie aura lieu demain à l'hôtel de ville de Montréal afin de remettre à l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly le prix Nuits d'Afrique pour la francophonie, qui vise à souligner le travail d'artistes qui incarnent une vision rassembleuse de la francophonie et de la diversité des expressions culturelle.

« C'est un honneur pour Montréal, métropole francophone d'Amérique du Nord, de recevoir ce grand amoureux de notre ville, véritable icône de la musique africaine, et de lui remettre ce prix fort mérité. Je remercie Nuits d'Afrique de nous donner l'occasion de nous rassembler autour de valeurs communes et de célébrer l'ouverture et l'inclusion autour de la musique », a conclu la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la langue française, Dominique Ollivier.

