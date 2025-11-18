Où : Place du Canada (1010, rue de la Gauchetière Ouest, à Montréal)

Quand : samedi 29 novembre 2025, 13 h 30

Dans les dernières semaines, plusieurs acteurs syndicaux et indépendants ont exprimé leur inquiétude face à un virage gouvernemental qui fragilise les institutions démocratiques. Le Barreau du Québec parle d'une érosion de l'état de droit, soulignant les risques que représentent des projets de loi qui limitent la capacité de contester les décisions du gouvernement. Cet avertissement non partisan doit être entendu. Il révèle une tendance lourde qui, si elle se poursuit, pourrait durablement affaiblir les fondements démocratiques sur lesquels repose l'ensemble de nos institutions publiques.

Le projet de loi 3, déposé au cours du dernier mois, s'inscrit dans cette tendance préoccupante. Sous prétexte de « transparence », il restreint la possibilité aux syndicats de défendre leurs membres, de contester des décisions injustes et de jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir. C'est une attaque directe à la parole collective et à l'équilibre démocratique dont dépend la vitalité du Québec.

Pourquoi manifester maintenant

Lorsque les mécanismes permettant de débattre, de contester et de demander des comptes s'affaiblissent, l'ensemble de la société devient vulnérable. La manifestation du 29 novembre est un moment décisif pour rappeler que la démocratie repose sur la liberté d'expression, des contre-pouvoirs forts et la capacité d'agir ensemble. En rejoignant un large front intersyndical, la communauté universitaire contribue, du même coup, à protéger l'espace public indispensable à l'enseignement, à la recherche et au débat éclairé.

« À ce moment charnière pour la démocratie québécoise, il est essentiel que les voix qui portent la mission universitaire se fassent entendre haut et fort », déclare Madeleine Pastinelli, présidente de la FQPPU. « La liberté d'expression, la pensée critique et le dialogue éclairé sont au cœur de notre travail -- et ils sont aujourd'hui menacés. Le 29 novembre, nous marcherons aux côtés de milliers de travailleuses et de travailleurs pour rappeler que la démocratie ne survit que si nous la défendons bec et ongles. Nous invitons nos syndicats affiliés et toute la communauté professorale à nous rejoindre dans cette lutte. »

La démocratie ne se défend pas seule. Le 29 novembre, faisons front.

Depuis 1991, la FQPPU est l'instance de concertation et de représentation du corps professoral universitaire québécois.

Pour en savoir plus sur le projet de loi 3 : https://fqppu.org/projet-de-loi-3-democratie-voix-critiques-menacees/

