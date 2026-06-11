Le 25e tournoi de golf annuel de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec a permis d'amasser 102 000 $ au profit de la Fondation Olo

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - La Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) a célébré cette année le 25e anniversaire de son Omnium de golf, un événement devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable pour la filière ovocole québécoise. Le 9 juin, plus de 180 golfeuses et golfeurs se sont réunis pour souligner ce quart de siècle d'engagement et de solidarité. Cette édition spéciale a permis à la FPOQ de recueillir 90 000 $. À cette somme s'est ajoutée la remarquable générosité des joueurs sur le terrain. Portée par l'élan du 25e anniversaire, cette contribution a fait grimper le montant total amassé à 102 000 $.

Sylvain Lapierre, président de la FPOQ; Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo; Michel Lamontagne, membre du comité de philanthropie de la Fondation Olo.

Pour Sylvain Lapierre, président de la FPOQ, cet anniversaire marque un moment important :

« Célébrer 25 ans de notre Omnium de golf, c'est célébrer 25 ans d'engagement collectif envers les familles du Québec. Au fil des ans, cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour toute la filière ovocole. Nos 239 producteurs, accompagnés de partenaires engagés, démontrent encore une fois qu'ils ont à cœur le bien-être des familles. Nous produisons des œufs pour nourrir tous les québécois, mais nous savons que certaines mamans ont besoin d'un soutien supplémentaire. C'est pourquoi nous demeurons profondément attachés à la mission de la Fondation Olo, qui agit là où l'impact est le plus déterminant : dès les premiers jours de vie. »

De son côté, Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo, souligne l'importance de cette collaboration de longue date :

« Le soutien constant de la FPOQ représente bien plus qu'un appui financier. Il s'agit d'un engagement durable envers les tout-petits et leurs parents. Le fait que cette collaboration perdure depuis plus de 25 ans témoigne d'une fidélité exceptionnelle. Dans un contexte où l'inflation fragilise de nombreuses familles, cette contribution nous permet de poursuivre notre accompagnement auprès de plus de 7 000 nouvelles familles chaque année. Grâce à des partenaires aussi fidèles, nous pouvons continuer à réduire les inégalités alimentaires et sociales durant les 1 000 premiers jours, une période déterminante pour la santé future des enfants. »

Les fonds recueillis permettront à la Fondation Olo d'assurer la continuité de la distribution de coupons pour des douzaines d'œufs aux mamans suivies. En tant que Grands Collaborateurs, les producteurs d'œufs du Québec réaffirment leur engagement à encourager l'adoption de saines habitudes alimentaires dans les familles.

La FPOQ remercie chaleureusement ses partenaires platine, or et argent, dont l'appui contribue au succès de cette 25e édition.

Platine

- Hénault assurance

Or

- Nutri devient Lovo

- Sollio Agriculture

- Soya Excel

- Hellman Poultry

Argent

- Les Producteurs d'œufs du Canada

- Les fermes Burnbrae

- Desjardins

- Jefo

- BFL Canada

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la FPOQ représente 239 producteurs d'œufs répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel compte plus de 7,2 millions de poules pondeuses et la production annuelle dépasse 2,3 milliards d'œufs, répondant ainsi à la demande des consommateurs d'ici.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'adopter de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle intervient durant les 1 000 premiers jours de vie grâce à des outils éducatifs, des conseils professionnels et des ressources alimentaires.

SOURCE Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

Contact médias : Eric Bouchard, conseiller aux communications, [email protected], 438‑398‑5179