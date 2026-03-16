Kim Boutin : Une carrière exceptionnelle et un partenariat en or avec la Fédération des producteurs d'œufs du Québec

LONGUEUIL, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - La Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) était présente à l'Aréna Maurice‑Richard à l'occasion des Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, où Kim Boutin disputait les dernières courses d'une carrière exceptionnelle.

Pendant 10 ans, la FPOQ a non seulement parrainé une championne du monde et une médaillée olympique, mais aussi une femme brillante, humble, drôle et résiliente. Les producteurs d'œufs du Québec et le personnel de la Fédération sont émus d'avoir assisté aux derniers coups de patin de cette athlète attachante.

- Kim Boutin, multiple médaillée olympique et championne du monde de patinage de vitesse courte piste. - Sylvain Lapierre, président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec (Groupe CNW/Fédération des producteurs d'oeufs du Québec)

Pour le président de la FPOQ, Sylvain Lapierre : « Le partenariat avec Kim est un match parfait, car Kim consommait quotidiennement des œufs dans sa diète d'athlète de haut niveau pour récupérer plus rapidement de ses entraînements et pour augmenter ses chances de médaille. En voyant Kim performer, nous avons l'impression de contribuer à son succès en produisant nos œufs. C'est assez rare qu'un athlète supporté par une compagnie ou un organisme endosse autant le produit du logo qu'elle porte sur son uniforme. On est dans le vrai et le ressenti. »

Kim Boutin ajoute : « Je suis profondément reconnaissante envers la FPOQ et envers les producteurs d'œufs du Québec. Pendant dix ans, ils m'ont soutenue avec une authenticité et une chaleur humaine qui ont fait une vraie différence dans mon parcours sportif. Ce partenariat n'était pas seulement professionnel, il était humain. »

Lors d'une cérémonie en hommage à Boutin, c'est un président de la FPOQ tout ému qui confiait devant les invités : « Te voir prendre soin de tes coéquipiers plus jeunes, donc de ta relève, c'est comme les producteurs agricoles qui veulent laisser à leurs enfants des entreprises en santé. Au-delà de tes grandes performances, tu nous touches droit au cœur par ton souci des tiens ».

Rappel des performances de Kim Boutin en carrière :

Jeux olympiques (6 médailles)

Records : première femme sous les 42 secondes au 500 m (41,936 s)

Championnats du monde : 17 médailles

La FPOQ remercie sincèrement Kim pour ces dix années de collaboration marquées par l'authenticité, la passion et la détermination.

SOURCE Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

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