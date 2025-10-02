Évitons le gaspillage avec les Œufs du Québec

LONGUEUIL, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Hier, dans les bureaux de RICARDO Media à Saint-Lambert, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) a lancé sa campagne « Évitons le gaspillage ». L'initiative démontre concrètement que chaque maillon de la filière, de la ferme jusqu'au détaillant, œuvre à réduire les pertes.

Pour illustrer cette démarche, la Fédération a dévoilé quatre vidéos dans lesquelles la quadruple médaillée olympique de patinage de vitesse courte piste, Kim Boutin, partenaire de longue date de la FPOQ, fait découvrir les coulisses de la production d'œufs au Québec. On la suit chez un producteur, un classificateur, un transformateur et un détaillant. Son constat : « Pendant tout le parcours, je n'ai pas vu d'œufs être gaspillés. Toutes les pertes sont revalorisées. »

Le président de la FPOQ, Sylvain Lapierre, a profité de l'occasion pour rappeler un des bienfaits que la gestion de l'offre procure aux Québécois : « Ce qui permet d'avoir une production aussi efficace et performante, c'est le système de la gestion de l'offre. Il assure un prix stable dans le temps, sans pénurie et sans surplus de production. »

Afin d'aider les consommateurs à éviter le gaspillage à la maison, la FPOQ a aussi présenté des recettes « vide-frigo » à base d'œufs qui sont conçues pour transformer les denrées périssables en repas simples et savoureux.

La FPOQ tient également à remercier ses partenaires et contributeurs pour leur collaboration : le producteur d'œufs, Jonathan Gauvin, le Groupe Nutri, les Fermes Burnbrae et Dany Benoit, propriétaire du IGA Extra Famille Benoit de Saint-Hyacinthe.

Nous vous invitons à visionner les courtes vidéos de la campagne « Évitons le gaspillage » ainsi que celles mettant en vedette les recettes « vide-frigo ».

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 200 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 7 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise 2 milliards d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

SOURCE Fédération des producteurs d'oeufs du Québec

Source : Éric Bouchard, conseiller aux communications, [email protected], 438-398-5179