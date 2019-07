Le 24h Tremblant remet l'impressionnante somme de 1,8 M$ à la Fondation Charles-Bruneau

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Fort de l'incroyable résultat de l'édition 2018, les représentants du 24h Tremblant ont procédé hier à la remise officielle de l'incroyable somme de 1,8 M$ à la Fondation Charles-Bruneau. Des membres du personnel du Centre de cancérologie Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine, dont plusieurs participent à l'événement, étaient présents afin de remercier la communauté de participants et donateurs du 24h Tremblant pour ce grand geste de générosité.

Cette importante somme permettra à la Fondation Charles-Bruneau de poursuivre ses engagements en recherche sur les cancers pédiatriques à l'échelle du Québec en finançant, entre autres, 6 plateformes technologiques. Ces travaux sont cruciaux puisqu'ils permettent d'accélérer l'application des retombées de la recherche au chevet du patient. La Fondation Charles-Bruneau est des plus reconnaissante envers les donateurs du 24h Tremblant qui contribuent activement à ces précieuses avancées.

« Avec plus de 13 M$ reçus à ce jour, la Fondation du 24h Tremblant nous a permis, non seulement de rêver grand pour nos enfants, mais de concrètement leur fournir des unités de soin parfaitement adaptées à leurs besoins en plus d'accélérer le développement de la recherche. De nouveaux traitements sont maintenant très prometteurs afin de guérir plus et mieux nos enfants et cela, c'est aussi grâce au 24h Tremblant », a affirmé Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« La collecte record de la dernière édition nous permet de poursuivre le combat contre le cancer chez les enfants aux côtés de la Fondation Charles-Bruneau, mais aussi d'aller plus loin par l'octroi de fonds additionnels dédiés à des projets porteurs en oncologie pédiatrique. Ces projets n'auraient pas vu le jour sans la contribution directe des participants et donateurs du 24h Tremblant qui, comme nous, sont motivés par le bien-être des enfants malades ou défavorisés. Notre engagement envers la Fondation Charles-Bruneau, qui a débuté il y a 17 ans, est déjà confirmé et en marche pour 2019 », a ajouté Simon St-Arnaud, producteur du 24h Tremblant

À propos du 24h Tremblant

Événement annuel d'envergure, le 24h Tremblant est un défi sportif caritatif qui rassemble des milliers de participants devant se relayer durant 24 heures en ski, à la marche ou à la course afin d'amasser des fonds pour appuyer la grande cause des enfants. Chaque année, la Fondation 24h Tremblant remet tous les profits de l'événement à trois fondations bénéficiaires officielles afin qu'un jour, tous les enfants puissent grandir et s'épanouir en santé.

Depuis 2001, ce sont plus de 32 millions de dollars qui ont été amassés grâce à l'implication et à l'appui de plusieurs dizaines de milliers de généreux donateurs, partenaires et participants. Au fil des ans, plusieurs organismes à vocation sociale et médicale ont ainsi pu bénéficier du soutien financier des fondations bénéficiaires et plusieurs projets ayant un impact majeur sur les enfants ont également pu voir le jour.

La 19e édition du 24h Tremblant se tiendra du 6 au 8 décembre 2019. Pour plus d'information : www.24htremblant.com

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

La Fondation Charles-Bruneau est fière d'être le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. Les derniers engagements annoncés sont nécessaires pour permettre des percées majeures en recherche. D'ici 2022 :

22 M$ seront investis à l'Unité de recherche en hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine

4 M$ seront également versés à l'Hôpital de Montréal pour enfants

Deux objectifs guident les chercheurs : guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu'ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications. Ces engagements sont certes ambitieux, mais la Fondation est confiante de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et sur la population.

En 29 ans, 15 M$ ont déjà été investis en recherche et 40 M$ pour la construction, l'équipement et l'aménagement d'un Centre et de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec.

