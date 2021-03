Le 21 mars 2021 , une journée d'action pour le respect des droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées

MONTRÉAL, le 21 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) organise une Journée d'action nationale pour le respect des droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées, le dimanche 21 mars 2021.

Nous vivons présentement dans un contexte de pandémie, ce qui rend encore plus difficiles les conditions de vie de toutes et tous et particulièrement pour les personnes les plus vulnérables dont les personnes migrantes, immigrantes, racisées ainsi que les femmes autochtones.

En effet, les inégalités sociales et économiques, les vulnérabilités et les discriminations systémiques et racistes ont été exacerbées.

La perte et la précarité en emploi, les bas salaires, avec pas ou peu de protections sociales, l'insécurité alimentaire, l'isolement, la lourde charge de l'éducation des enfants à la maison pour les femmes qui se retrouvent avec peu de soutien.

Les personnes issues de l'immigration se butent à des difficultés « bureaucratiques » gouvernementales concernant les permis de travail et l'attente de la résidence permanente. Ces difficultés engendrent de graves problèmes de stress et d'angoisse, sans compter, pour plusieurs, les difficultés linguistiques et les embuches pour accéder à des ressources existantes.

De plus, nous savons que les femmes sont très nombreuses à travailler dans les services dits essentiels, particulièrement dans le réseau de la santé, des services sociaux, des services de garde et de l'éducation, et que les conditions dans lesquelles elles travaillent sont souvent difficiles, voire inacceptables. C'est pourquoi, à l'occasion de la journée du 21 mars, Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous voulons mettre en lumière l'importance du respect des droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées et exigeons des engagements du gouvernement.

Puisque les femmes migrantes, immigrantes et racisées sont victimes de discrimination systémique, sexiste et raciste :

Nous exigeons la mise en place de mesures inclusives qui tiennent compte de la complexité de leurs parcours d'intégration.

Nous exigeons des mesures qui leur garantissent un accès aux services et la pleine réalisation de leurs droits, indépendamment de leur statut migratoire.

Nous demandons au gouvernement de reconnaître et de prendre en compte l'expertise des groupes qui défendent les intérêts de ces dernières.

Et, rappelons-nous que les droits des femmes migrantes, immigrantes et racisées sont consacrés dans plusieurs instruments des droits de l'homme de l'ONU, des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), du Pacte mondial pour les migrations, du Pacte mondial pour les réfugiés de même que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

En appui à ces revendications, il y aura diverses actions et manifestations dans toutes les régions du Québec.

