Le 1er Sommet de l'immigration au Québec

Une journée pour rapprocher les acteurs de l'immigration et de l'emploi au Québec

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le 16 octobre prochain se déroulera, à Montréal, le premier Sommet de l'immigration au Québec. Ce nouveau rendez-vous annuel vise à réunir l'ensemble des professionnels de l'immigration et à leur offrir un espace de rencontre et de partage, une plateforme durable d'échanges qui regroupe tous les acteurs de l'immigration et de l'intégration: pouvoirs publics, organismes, régions et entreprises.

Initié par Immigrant Québec en partenariat avec plusieurs ministères et organisations, dont le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et Montréal International, le projet a immédiatement trouvé une large adhésion car il répond à un besoin de travailler ensemble, de manière coordonnée et cohérente.

« Ce premier Sommet de l'immigration représente une tribune privilégiée pour que puissent échanger les organismes de développement économique, les acteurs locaux et les entreprises impliquées dans les domaines de l'immigration. Bien qu'elle ne soit pas la seule, l'immigration peut constituer une solution à la pénurie de main d'œuvre. C'est en travaillant tous ensemble que nous arriverons à mettre en place les meilleurs outils possibles pour assurer une meilleure régionalisation, une meilleure francisation et une intégration réussie des personnes immigrantes, notamment sur le marché du travail. Les réformes que nous avons mises en place au cours des derniers mois s'inscrivent justement dans cette optique », a soutenu le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Simon Jolin-Barrette.

Une riche programmation soutenue par la communauté d'affaires du Québec.

Le Sommet de l'immigration entend inspirer et outiller les participants avec les meilleures pratiques des partenaires spécialistes.

« Le Grand Montréal connait actuellement une croissance économique exceptionnelle, alimentée notamment par une vague d'investissements étrangers sans précédent. Attirer les travailleurs qualifiés et étudiants internationaux devient donc une priorité afin de soutenir les créneaux à fort potentiel de développement au Québec, tels que l'intelligence artificielle, l'aérospatiale, les effets visuels ou les jeux vidéo. En participant au Sommet de l'Immigration, Montréal International souhaite mettre en lumière les meilleures pratiques pour y arriver », souligne M. Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International et président d'Investissement Québec international.

Les ateliers, préparés et animés par des partenaires stratégiques et reconnus pour leur expertise, aborderont des sujets aussi variés que :

Les initiatives gagnantes en matière de mobilisation des acteurs locaux pour attirer les talents étrangers, par Québec International

L'écosystème de la régionalisation, par la Fédération des chambres de commerce du Québec avec le concours notamment de Desjardins.

L'intégration professionnelle, par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en collaboration avec la Ville de Montréal

Le potentiel des étudiants internationaux pour les entreprises, par Montréal International

Les enjeux de la reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs étrangers, par Qualifications Québec

ou encore les nouvelles modalités d'embauche de travailleurs étrangers, par Fasken avec la participation entre autres de la Banque nationale du Canada et d'Auray Sourcing.

Aussi, deux ateliers de réflexion agile seront animés par l'Ordre des CRHA, sur les moyens de développer une véritable culture d'inclusion des travailleurs étrangers au Québec.

« Ce sommet est le fruit d'un travail collaboratif d'experts qui ont travaillé ensemble à la réalisation d'ateliers qui s'annoncent passionnants. Nous tenons à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires qui ont activement contribué, avec leur équipe, à l'élaboration de cette riche programmation. Nous sommes également fiers de compter sur le précieux support et l'engagement du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ainsi que de Montréal International » ajoute Julie Bourgeois, directrice du développement des affaires et du marketing d'immigrant Québec.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi ? Première édition du Sommet de l'immigration au Québec

Quand ? Mercredi 16 octobre 2019, de 7 h 55 à 19 h 30 (inscription à partir de 7 h 30)

Où ? Plaza Centre-Ville, 777 boul. Robert-Bourassa à Montréal

Inscription et information : https://sommet-immigration.com

À propos d'Immigrant Québec

Immigrant Québec est le premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec. Organisme à but non lucratif, il rejoint chaque année plus de 700 000 candidats à l'immigration et nouveaux arrivants sur son site internet tout en fidélisant une communauté de près de 200 000 personnes sur ses réseaux sociaux. Il est également l'organisateur du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, le plus important du genre au Canada. À cela s'ajoutent la publication de guides thématiques d'information, en formats numériques et imprimés, des infolettres, des webinaires, des soirées de réseautage et plus encore. immigrantquebec.com.

