D'expliquer Sharon Baxter, directrice générale de l'ACSP, « Il est important de comprendre que le deuil est un parcours à partager - une partie de nous aimera toujours la personne disparue, et celle-ci nous manquera à jamais. Il nous faut apprendre à vivre avec notre chagrin et notre deuil d'une manière qui maintient et honore notre lien avec la personne décédée, mais qui ne limite pas notre capacité de ressentir de la joie et du plaisir et de mener une vie remplie de sens. En ces temps éprouvants, bien que nous devions être physiquement distanciés, dans le deuil, nous pouvons tisser des liens affectifs, spirituels et sociaux les uns avec les autres. »

Pour la plupart d'entre nous, le deuil et le chagrin nous affectent dans tous les aspects de notre vie : physiquement, socialement, émotivement, cognitivement et spirituellement. Le deuil peut aussi affecter la perception qu'ont les gens du sens de la vie, c'est pourquoi nous devons assurer que l'information et les ressources entourant les soins palliatifs et la planification préalable des soins sont accessibles à la population, et que les services sont offerts aux gens qui en ont besoin en temps opportun et dans le contexte de soins de leur choix, et qu'ils comblent adéquatement les besoins de tous.

L'ACSP met à la disposition des Canadiens de nombreuses ressources utiles aux gens vivant dans le chagrin et le deuil. Découvrez les ressources de notre campagne à http://www.acsp.net/campagnes/journeedudeuil/ et faites-les connaître à vos amis et vos proches et à quiconque vivant un deuil. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont invités à échanger sur les comptes Facebook (CanadianHospicePalliativeCare) et Twitter (@CanadianHPCAssn) de l'ACSP et à utiliser les mots-clics #deuil2020, #parcoursdeuil et #parcoursapartager (#Grief2020, #GriefJourney et #SharedJourney en anglais) pour militer pour un meilleur soutien et un accès aux ressources dont ont besoin les gens confrontés au chagrin et au deuil.

En cette Journée nationale du deuil, l'ACSP reconnaît le chagrin que de si nombreux Canadiens ont éprouvé en ces temps sans précédent, en présentant un concert en ligne pour rendre hommage à tous les proches et êtres chers qui nous ont quittés pendant la crise de la COVID-19. Ceux et celles qui le souhaitent peuvent soumettre le nom d'un être cher pour qu'il défile à l'écran pendant le spectacle. Le concert sera diffusé le 15 novembre 2020 à 19 h HE, avec des représentants de chaque province, mettant en vedette un éventail de talents canadiens, soit John McDermott, Tara Shannon, Alan Doyle, George Canyon, Gowan, Rosie MacKenzie, Florent Vollant, Kalen Wedge, Shari Ulrich, Eileen Laverty, Ray Legere, Sheila Carabine & Amanda Walther. Pour en savoir davantage sur le concert Dire adieu, veuillez visiter le www.acsp.net/concertdireadieu/.

La Journée nationale du deuil 2020 est financée par GlaxoSmithKline, Arbor Memorial, Groupe santé CBI, Médicaments novateurs Canada et Purdue.

L'ACSP est la voix nationale des soins palliatifs au Canada. Faisant progresser les idées et militant pour des soins palliatifs de qualité au Canada, l'ACSP axe ses activités sur les politiques publiques, l'information à la population et la sensibilisation. Établie en 1991, elle est dirigée par un conseil d'administration composé de travailleurs et de bénévoles du domaine des soins palliatifs de toutes les régions du pays ainsi que de membres hors cadre.

