Karine Diedrich, directrice de l'initiative La planification préalable des soins au Canada, affirme que « le fait d'avoir un plan préalable de soins aide à assurer que vos valeurs et volontés seront respectées. En cette période sans précédent, les effets de la COVID-19 se font ressentir partout dans le monde, et il est plus important que jamais de rester en contact avec vos proches, quelle que soit la distance, et de prendre le temps de discuter de vos valeurs et volontés et de ce qui compte pour vous. »

Le site Web de la planification préalable des soins (PPS) - planificationprealable.ca/journeepps - propose une foule de ressources à télécharger, comme des affiches et des graphiques pour les réseaux sociaux, que les gens et organismes partout au pays peuvent utiliser pour promouvoir la journée de la PPS.



Pour son événement phare à l'intention du public le 16 avril, La PPS au Canada présentera exclusivement et gratuitement en ligne le film Le père (The Father dans sa version originale) encensé par la critique. Nous espérons que le film encouragera les Canadiens à amorcer d'importantes discussions sur le type de soins et la qualité de vie qu'ils souhaitent plus tard.



Les Canadiens se sont exprimés, et 80 % d'entre eux croient que la planification préalable des soins est importante, bien que moins d'un Canadien sur cinq ait préparé un plan préalable. Le 16 avril, entre 18 h et 20 h, nous vous invitons à parler à vos proches de vos valeurs et volontés et de ce qui compte pour vous.

Ce n'est pas toujours un sujet facile à aborder. Mais heureusement, le site www.planificationprealable.ca regorge d'information, de ressources et d'outils pour amorcer la discussion. On y trouve également des liens vers de l'information propre à chaque province et territoire.

Comment restez-vous en contact avec vos proches et amis ces temps-ci? Parlez de vos discussions et de vos histoires inspirantes en utilisant les mots-clics #JourPPS2021 et #PPSauCanada.



L'initiative nationale « Parlons-en » sur la planification préalable des soins (PPS) est dirigée par l'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) grâce à une contribution financière de Santé Canada. L'initiative a pour but d'aider les Canadiens à préparer leurs éventuels soins personnels et de santé. Le projet conçoit des campagnes publiques de sensibilisation, appuie des programmes de soutien à la PPS et fait la promotion de ressources et de guides de planification préalable.

La Journée nationale de la planification préalable des soins reçoit un généreux soutien de la société GSK.

L'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) est membre du Groupe de travail national sur la planification préalable des soins, lequel comprend des représentants de nombreuses associations et professions de partout au Canada.

