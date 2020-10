OTTAWA, ON, le 6 oct. 2020 /CNW/ - L'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) et le Réseau canadien de soins palliatifs pour les enfants (RCSPE) sont fiers d'annoncer que le 13 octobre sera la première Journée nationale des soins palliatifs pour les enfants au Canada. Cette campagne vise à sensibiliser à l'importance des soins palliatifs pédiatriques, à améliorer la qualité de la vie et du décès des nourrissons, des enfants et des jeunes vivant avec une maladie mortelle et à soutenir leurs proches.

Le 13 octobre marquera la première Journée nationale des soins palliatifs pour les enfants au Canada (Groupe CNW/Association canadienne de soins palliatifs)

Les soins palliatifs pédiatriques sont une approche active et holistique qui vise à soulager la douleur physique, sociale, psychologique et spirituelle qu'éprouvent les enfants et familles aux prises avec des maladies graves et évolutives, en comblant leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels.

Cette année, l'ACSP fait valoir que les soins palliatifs s'adressent aux gens de tous les âges, en brisant certains des mythes courants entourant les soins palliatifs pédiatriques. L'Association a ainsi conçu une affiche et une foire aux questions (FAQ) à télécharger qui répondent à certaines interrogations sur les soins palliatifs pour enfants. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont invités à échanger sur les comptes Facebook (CanadianHospicePalliativeCare) et Twitter (@CanadianHPCAssn) de l'ACSP et d'utiliser les mots-clics #SPpourenfants et #HPCForChildren afin d'attirer l'attention sur l'importance de soins palliatifs de qualité pour tous les âges, y compris les enfants et leur famille.

« Beaucoup de gens associent les soins palliatifs aux adultes et aînés, mais les enfants atteints de maladies graves ont eux aussi besoin de soins de confort », affirme Sharon Baxter, directrice générale de l'ACSP. « Bien que les enfants nécessitant des soins palliatifs soient moins nombreux que les adultes, les répercussions de la maladie et du décès d'un enfant sont énormes. Cela bouleverse une famille, mais aussi toute la collectivité. »

Chris Vadeboncoeur, médecin en soins palliatifs pédiatriques et coprésidente du RCSPE, a déclaré : « Les soins palliatifs pédiatriques visent à offrir aux enfants et à leur famille des soins complets tout au long de la vie et du décès des jeunes patients et pendant le deuil vécu par la famille. Les maladies qui affligent les enfants sont particulières. Les soins palliatifs destinés aux enfants visent à soigner le corps et l'esprit, et nécessitent une approche interdisciplinaire. »

La Journée nationale des soins palliatifs pour les enfants est coordonnée par l'ACSP. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des ressources téléchargeables pour la Journée nationale des soins palliatifs pour les enfants, veuillez visiter le https://www.acsp.net/SPenfants/

L'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) et le Réseau canadien de soins palliatifs pour les enfants (RCSPE) offrent leur leadership et font entendre une voix unifiée dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques et des soins palliatifs à l'échelle du Canada, travaillant à l'habilitation des gens et militant pour des services de grande qualité tout au long de la maladie et du deuil.

