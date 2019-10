Le 12e congrès de la Fédération des cégeps rassemble plus de 300 participants mobilisés autour de la réussite

SAINT-HYACINTHE, QC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est ce matin que s'ouvre, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, le 12e congrès de la Fédération des cégeps sur le thème Oser la réussite. Aujourd'hui et demain, 30 et 31 octobre, plus de 300 participants en provenance des équipes de direction des collèges et des autres catégories de membres du personnel, mais aussi des partenaires socioéconomiques des cégeps, seront ainsi mobilisés pour débattre et échanger autour de la réussite au collégial.

Les cégeps doivent faire face à plusieurs défis, comme celui de combler les besoins de jeunes et d'adultes aux profils de plus en plus variés ou encore celui de prendre le virage numérique. De plus, le marché du travail réclame que les cégeps forment davantage de main-d'œuvre qualifiée, jugeant la situation critique dans plusieurs secteurs économiques. Le moment est donc bien choisi pour que les cégeps et leurs partenaires réfléchissent ensemble afin de progresser vers une vision partagée de la réussite et vers des solutions qui permettront à un plus grand nombre d'étudiantes et d'étudiants de diplômer.

Des invités de marque

Dès aujourd'hui, en ouverture, M. Sylvain Toutant, administrateur de sociétés (Réno-Dépôt, David's Tea, SAQ, Van Houtte), qui a osé la réussite plus souvent qu'à son tour, mettra la table avec une conférence riche et stimulante. Demain, le livre Après 50 ans : l'évolution des cégeps inspirée des réflexions de Guy Rocher sera lancé en présence de M. Guy Rocher, ancien sous-ministre au développement culturel et au développement social, ancien membre de la commission Parent et professeur émérite à l'Université de Montréal. Toujours demain, les participants auront l'occasion d'assister, en clôture, à une conférence de Mme Françoise David, ancienne porte-parole et députée de Québec solidaire, organisatrice communautaire et militante féministe, qui fera part de sa vision de l'éducation et des conditions de la réussite.

PechaKucha, table ronde et ateliers

En plus des événements auxquels ces invités de marque prendront part, les quelque 300 congressistes auront le loisir d'assister à une pléiade d'autres activités tout au long du congrès. Aujourd'hui, 30 octobre, une série de courtes présentations en formule PechaKucha sur le thème de La réussite, une réalité plurielle permettra de réaliser un tour d'horizon de la réussite selon les particularités de chacune des directions qui composent les cégeps. Demain, 31 octobre, la table ronde Le numérique, frein ou accélérateur à la réussite?, animée par M. Bruno Guglielminetti, spécialiste des communications numériques et porte-parole du CEFRIO, donnera à réfléchir sur les défis que représente le virage numérique dans une perspective de réussite éducative. Enfin, aujourd'hui comme demain, divers ateliers accueilleront les participants, autant d'occasions pour eux d'apprendre et d'échanger sur les différents visages de la réussite et sur l'innovation des établissements toujours en conservant cet objectif d'améliorer le taux de diplomation collégial.

Cet événement est rendu possible grâce à l'appui des partenaires suivants : le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), Skytech Communications, La Capitale, Unit4, Workday, Cégep à distance et Collecto services regroupés en éducation.

