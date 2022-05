Le 10e Congrès du Conseil central du Cœur du Québec est lancé !

VICTORIAVILLE, QC, le 17 mai 2022 /CNW/ - Le 10e Congrès du Conseil central du Cœur du Québec a été lancé ce matin à l'hôtel Victorin de Victoriaville. Sous le thème « Se choisir », le rendez-vous triannuel des 160 syndicats de la Mauricie et du Centre-du-Québec affiliés à la CSN réunira, jusqu'à vendredi, près d'une centaine de participantes et de participants lors de l'ouverture.

D'entrée de jeu, le président du conseil central, Paul Lavergne, a placé les enjeux auxquels le mouvement syndical est confronté en cette période de sortie de crise : « Nous devons faire le choix de nous respecter mutuellement, en assurant à tous et à toutes de bonnes conditions de travail, pour vivre dignement et en santé. Nous faisons le pari du syndicalisme, puisqu'il nous permet de faire primer l'intérêt collectif sur l'individualisme grandissant. Enfin, nous misons sur un modèle de société basé sur l'équité et la justice sociale. C'est ça, le syndicalisme d'aujourd'hui que nos membres veulent mettre de l'avant ! »

Des propos salués par la présidente de la CSN, Caroline Senneville, qui a rappelé l'engagement de la CSN pour un salaire minimum à 18 $ l'heure et un rehaussement général des conditions de travail et salariales dans le contexte actuel de la pénurie de main-d'œuvre. Celle-ci, a-t-elle rappelé, mine les capacités de développement économique et social du Cœur du Québec.

« Il y a encore trop d'employeurs, visiblement, qui n'ont pas encore compris que les travailleuses et les travailleurs sont en droit d'exiger de bonnes conditions d'emploi. Tant dans le secteur privé, où certains employeurs peinent à recruter de la main-d'œuvre, que dans le secteur public, où les années d'usure et d'épuisement ainsi que les heures supplémentaires forcées ont entraîné l'effondrement de nos réseaux publics durant la pandémie », a affirmé Caroline Senneville, invitant les congressistes à poursuivre leur engagement syndical envers une société plus juste.

Les délégué-es réunis auront la semaine pour se pencher sur les orientations du prochain mandat du Conseil central du Cœur du Québec de la CSN. Des ateliers portant sur la santé mentale et la santé et sécurité en milieu de travail, les transformations technologiques et les impacts des changements climatiques, notamment, auront cours tout au long de la semaine. Les congressistes auront également l'occasion d'élire les membres du comité exécutif du conseil central ainsi que de pourvoir les postes des différents comités de travail.

Affilié à la CSN, le Conseil central du Cœur du Québec rassemble plus de 19 000 travailleuses et travailleurs regroupés au sein de 160 syndicats des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Son 10e congrès se tient du 17 au 20 mai 2022 et réunit environ une centaine de participantes et participants. Fondée en 1921, la CSN regroupe 325 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

