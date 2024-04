OTTAWA, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - L'année 2024 marque le 100e anniversaire de la création d'une force aérienne professionnelle ayant pour mandat de défendre la liberté et la souveraineté du peuple canadien. Afin de rendre hommage à l'Aviation royale canadienne (ARC), institution nationale consacrée à la sécurité du pays, et aux générations de personnes qui ont servi en temps de paix comme en temps de guerre, la Monnaie royale canadienne a lancé la pièce de 20 $ en argent fin 2024 - Le centenaire de l'Aviation royale canadienne. Le motif au revers est une œuvre de l'artiste albertain David Moore, d'Edmonton. On y voit des appareils emblématiques qui symbolisent le passé glorieux et l'avenir prometteur de l'ARC.

Pour symboliser l'avenir de l'ARC, David Moore a choisi le F-35 Lightning II, un chasseur de nouvelle génération qui entrera en service prochainement. Et pour illustrer son passé, l'artiste a choisi le Spitfire conçu par Supermarine, un chasseur puissant utilisé par les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, et le Camel de Sopwith, un agile biplan de combat qui a aidé le Canada et ses alliés à remporter la Première Guerre mondiale et qui était encore utilisé au moment de la fondation de l'ARC. Le motif est rehaussé d'une gravure de la devise de l'ARC « SIC ITUR AD ASTRA », qui signifie « Telle est la voie vers les étoiles ». Le revers comporte aussi la rondelle de l'ARC ornée de l'emblématique feuille d'érable ainsi que la double date « 1924-2024 ». L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

Cette pièce de collection en argent pur à 99,99 %, dont le tirage est limité à 12 000 exemplaires, est vendue au prix de 109,95 $. Il est possible de se la procurer dès aujourd'hui. Il s'agit du dernier ajout aux nombreux hommages numismatiques marquant le centenaire de l'Aviation royale canadienne. Parmi les autres produits sur ce thème figurent un dollar épreuve numismatique 2024, un ensemble épreuve numismatique en argent fin 2024 et une pièce de 100 $ en or pur 2024, lancées plus tôt cette année.

Les produits numismatiques suivants seront également lancés aujourd'hui :

Ensemble spécimen 2024 - Histoires de conservation : Grenouille léopard; comprend une pièce de 1 $ spéciale, œuvre de Julius Csotonyi

Pièce de 1 $ en argent fin 2024 - Esquisse originale d'Emanuel Hahn : Parlement

Pièce de 50 cents en argent fin 2024 - Hommage à la marque d'atelier W - Armoiries

en argent fin 2024 - Hommage à la marque d'atelier W - Armoiries Pièce de 20 $ en argent fin 2024 - Ammolite dansante : Éléments de la nature, œuvre de Mariya Olshevska

Pièce de 300 $ en platine pur de 2024 - La richesse d'un symbole, œuvre des graveurs de la Monnaie

Les pièces 3D en forme de diamant 2024 de 50 $ et de 500 $ - Diamant De Beers Ideal coussin

La gamme 2024 de pièces d'investissement avec emballage de luxe. Comprend les pièces 2024 de 5 $ de 1 oz en argent pur à 99,99 % et de 5 $ de 1/10 oz en or pur - Les majestueux ours polaires, conçues par W. Allan Hancock; éditions Premières pièces frappées également offertes.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Vous trouvez des images des pièces ici.

Pour commander ces produits dès aujourd'hui, communiquez directement avec la Monnaie royale canadienne par téléphone, au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou rendez-vous en ligne au www.monnaie.ca. Ils seront également vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

