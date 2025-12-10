Laval : Nouvelle adresse pour le point de service de la SAAQ exploité par CAA-Québec

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et CAA-Québec informent la clientèle de Laval et des environs du déménagement du point de service actuellement situé sur le boulevard Curé-Labelle, à Laval.

À compter du 17 décembre 2025, les services seront offerts dans une nouvelle succursale située au 660, boulevard Le Corbusier, à Laval. Les heures d'ouverture demeureront les mêmes, soit :

lundi : de 9 h à 17 h

mardi : de 9 h à 17 h

mercredi : de 9 h 30 à 17 h

jeudi : de 9 h à 20 h

vendredi : de 9 h à 18 h

Veuillez noter que cette installation est temporaire. Des travaux sont en cours pour une installation permanente à une nouvelle adresse à l'été 2026. La date de l'ouverture officielle sera communiquée plus tard.

Rappelons que pour gagner du temps et diminuer l'attente, la SAAQ recommande fortement à ses clients et clientes de prendre rendez-vous avant de se rendre dans un point de service.

De plus, la SAAQ invite sa clientèle à privilégier l'utilisation de SAAQclic, une plateforme en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant d'effectuer rapidement et en toute autonomie une vaste gamme de transactions.

La SAAQ et CAA-Québec tiennent à remercier la population pour sa collaboration.

