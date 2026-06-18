Laurier Capital et Kevlar unissent leurs forces pour créer une plateforme immobilière intégrée d'investissement, de gestion et de développement

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Laurier Capital et Kevlar Real Estate unissent leurs forces pour créer une plateforme immobilière pleinement intégrée, combinant les trente ans d'expertise en développement de Kevlar avec les capacités d'investissement et de marchés de capitaux de Laurier Capital sous une même bannière. La nouvelle structure entre en vigueur le 1er janvier 2027, et Kevlar deviendra Laurier Développement.

Guillaume Jacob, cofondateur et associé de Laurier Capital, décrit l'intégration comme une étape déterminante dans la croissance de la firme : « Nous avons fondé Laurier Capital pour bâtir une plateforme immobilière commerciale pleinement intégrée et investir avec conviction sur l'ensemble du spectre risque-rendement afin de capitaliser sur les dislocations de marché. L'ajout d'une division de développement correspond parfaitement à notre plan. L'expérience de Kevlar, son équipe et la culture que René et Karl ont bâtie correspondaient à notre plan. »

Cette transition reflète une succession délibérée : Karl Perto assume la direction opérationnelle de Laurier Développement à titre d'associé et chef du développement, tandis que René Bellerive, fondateur de Kevlar, demeure activement engagé à titre de président du conseil. « Kevlar a passé trois décennies à prouver que la rigueur en développement et l'excellence en design constituent la même ambition, et non un compromis », affirme Bellerive. « S'associer à Laurier Capital nous donne la plateforme et l'accès aux capitaux pour le faire à plus grande échelle. Je suis fier de ce que nous avons bâti et enthousiaste à l'idée de ce que Karl et l'équipe construiront. »

À propos de Kevlar Real Estate

Fondée en 1996 par René Bellerive, Kevlar est un promoteur immobilier basé à Montréal avec trente ans d'expérience en développement immobilier. La firme a collaboré avec des investisseurs institutionnels de premier plan pour livrer des projets dans toutes les classes d'actifs, avec des développements réalisés et un pipeline actif représentant plus de 2,85 G$ et près de 6 000 unités résidentielles. Ses projets primés s'étendent au Grand Montréal, dans la région de Québec et en Outaouais. Dans le cadre de son intégration à Laurier Capital, Kevlar exercera ses activités sous le nom de Laurier Développement à compter du 1er janvier 2027.

À propos de Laurier Capital

Laurier Capital est une plateforme d'investissement immobilier pleinement intégrée fondée par Guillaume Jacob et Laurent Dionne-Legendre. La firme investit et gère des actifs immobiliers commerciaux de qualité institutionnelle. Ses associés ont contribué à des transactions représentant plus de 15 G$ en valeur de transactions cumulée tout au long de leur carrière, incluant certaines des plus importantes transactions immobilières commerciales au Canada. Laurier Capital gère actuellement 150 M$ d'actifs sous gestion.

SOURCE Laurier Capital

Pour plus d'information, veuillez contacter : Guillaume Jacob, Associé, [email protected]