MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Un consortium d'investisseurs expérimentés, formé de Groupe Society et de Laurier Capital, est fier d'annoncer l'acquisition de la Gare Windsor, joyau architectural et historique niché au cœur de Montréal. Cette transaction marque le début d'un ambitieux projet de revitalisation visant à redonner à cet actif exceptionnel toute sa vitalité et à le transformer en un pôle urbain rassembleur pour les Montréalais.

Gare Windsor (Groupe CNW/Laurier Capital)

Bien que reconnue pour son architecture emblématique et sa Salle des Pas Perdus, la Gare Windsor reste méconnue du grand public pour ses 326 000 pi² d'espaces locatifs de bureaux et de commerces de détail, bénéficiant d'accès directs sur les rues Peel, des Canadiens-de-Montréal et Saint-Antoine.

Une vision ambitieuse pour un actif historique

Les nouveaux propriétaires veulent redonner à la Gare Windsor toute sa vitalité et en faire un véritable attrait montréalais en la rendant accessible, vivante et contributive au rayonnement du centre-ville de Montréal.

Le consortium entend poursuivre l'histoire et valoriser l'héritage de la Gare Windsor, comme l'affirme les membres de la famille Cheaib, fondateurs de Groupe Society, "Notre vision est de faire en sorte que ce monument emblématique de l'histoire et de l'architecture montréalaise devienne lieu de vie et d'affaires incontournable où l'histoire rencontre l'innovation, stimulant ainsi le retour au bureau et l'attractivité du centre-ville."

Espaces commerciaux : L'offre commerciale sera diversifiée et dynamisée, notamment par l'arrivée d'un nouveau restaurant d'envergure de 10 000 pieds carrés adjacent au Centre Bell sur l'avenue des Canadiens-de-Montréal. L'ajout de commerces et de services sont actuellement étudiés et contribueront à la location de nouveaux espaces tout en bonifiant l'expérience des locataires actuels.

Espaces de bureaux : Le consortium souhaite attirer des entreprises innovantes, des firmes technologiques, des start-ups dynamiques, ainsi que des bureaux professionnels de plus petite taille. L'objectif est d'offrir des lieux inspirants, stimulants et connectés à la vie urbaine, répondant à la demande croissante pour des expériences de travail distinctives et de qualité.

Confiance dans le marché immobilier montréalais

Malgré les défis du retour au bureau, Groupe Society et Laurier Capital affirment leur confiance dans le potentiel de ce segment de marché. "Malgré les réserves souvent évoquées concernant le marché de bureaux, nous croyons au fort potentiel d'actifs immobiliers de qualité comme la Gare Windsor", affirme Guillaume Jacob, Co-fondateur et Associé de Laurier Capital. "Notre stratégie est d'acquérir des propriétés exceptionnelles, bien situées et présentant un fort potentiel de croissance. Nous observons d'ailleurs une hausse de la demande pour les espaces AAA, et les immeubles de cette catégorie sont presque entièrement loués. Avec l'absence de nouvelles constructions de bureaux, les immeubles de qualité continueront de voir leurs loyers et leur occupation augmenter".

À propos de Groupe Society Fondée par la famille d'Elie Cheaib, Society a développé plus de 800 unités locatives et est propriétaire de plusieurs immeubles commerciaux à Montréal. Fort de cette expérience, Society apporte une expertise solide en développement, en gestion immobilière et en création de milieux de vie dynamiques. Le groupe complétera cette année le développement de son projet Voltige, situé à Ahuntsic-Cartierville, avec sa 4e et dernière phase de 183 logements locatifs, témoignant de sa capacité à livrer des projets structurants et à créer de véritables milieux de vie au cœur de Montréal.

À propos de Laurier Capital Nouvelle organisation dans le paysage immobilier montréalais, Laurier Capital a été fondée par Guillaume Jacob et Laurent Dionne-Legendre. Ces derniers cumulent plus de 20 ans d'expérience en immobilier commercial et ont travaillé sur plus de 15 milliards de dollars en acquisitions, incluant certaines des transactions les plus importantes au Canada. Laurier Capital s'appuie sur son réseau existant pour la location et la gestion d'actifs, démontrant une capacité à agir rapidement. La Gare Windsor représente sa cinquième acquisition depuis sa création, il y a moins de trois mois.

SOURCE Laurier Capital

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec : Guillaume Jacob, Associé, [email protected]