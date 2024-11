Laurentides - Mérite municipal - Votez pour votre Coup de cœur municipal!

QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Du 8 au 18 novembre, les Québécoises et Québécois de toutes les régions sont invités à choisir leur coup de cœur parmi les 27 finalistes du Mérite municipal. Parmi ceux-ci, deux proviennent des Laurentides.

Rappelons que le Mérite municipal souligne l'apport important de personnes, de groupes, d'organismes et de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué au mieux-être et au développement de leur communauté. Décernés tous les deux ans, ces prix permettent de mettre en lumière des projets mobilisateurs ou novateurs, sources d'inspiration pour tout le Québec.

Apprenez-en plus sur les finalistes et votez pour un coup de cœur!

Finalistes de la région des Laurentides

Raphaële Dufour Raymond , Mirabel Dynamique, dévouée et visionnaire, madame Dufour Raymond s'est démarquée dans son rôle de travailleuse sociale au sein du Service de police de Mirabel . Elle a notamment conçu un outil numérique innovant : une trousse en violence conjugale discrète pour soutenir les victimes. Grâce à son esprit créatif et à son engagement social, elle a pu contribuer au bien-être dans sa collectivité.

, Véronic Villeneuve, Blainville Le leadership et l'esprit innovant de madame Villeneuve, urbaniste et chef de division à la Ville de Blainville , ont été remarqués dès son arrivée en poste. Ses efforts et sa participation à plusieurs projets l'ont amenée à avoir un impact positif sur la qualité de vie de la population. Son travail a par ailleurs suscité l'engagement de citoyennes et citoyens, contribuant du même coup au dynamisme de sa communauté.



Faits saillants :

Les lauréates et lauréats du Mérite municipal seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu à l'Assemblée nationale le 21 novembre prochain.

Les prix seront décernés dans cinq catégories : Aménagement du territoire et urbanisme Femmes, vie et démocratie municipales Implication bénévole municipale Municipalité et développement durable Relève municipale

La sélection des candidatures lauréates est réalisée par des jurys formés de représentantes et représentants du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autres ministères et organismes, d'associations municipales et de partenaires du milieu municipal.

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 160 lauréates et lauréats.

