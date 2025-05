Laurentides-Lanaudière - Une agence de personnel s'installe dans les services préhospitaliers de la région

MIRABEL, QC, le 9 mai 2025 /CNW/ - Pour la première fois, Services préhospitalier Laurentides-Lanaudière a fait appel à une agence de placement de personnel le week-end dernier. Le syndicat, qui représente plus de 250 paramédics de l'entreprise dénonce cette orientation à courte vue de l'employeur, laquelle va à l'encontre de l'objectif du gouvernement de se sevrer des agences privées dans les services de santé. Si on ne s'attaque pas à l'amélioration sérieuse des conditions de travail, la CSN estime qu'il y a un danger réel que le secteur préhospitalier ne se retrouve à son tour complètement dépendant des agences à moyen terme.

« On pourrait améliorer la prévisibilité des besoins de main-d'œuvre et on pourrait aussi offrir des incitatifs aux paramédics déjà sur le terrain. Il y en a qui choisiront de faire des heures supplémentaires si c'est avantageux, si les besoins sont affichés d'avance, explique le président du Syndicat des paramédics Laurentides-Lanaudière-CSN, Danny Leggo-Beaudoin. Les agences, ça devrait être un dernier recours, pour éviter un bris de service quand on a épuisé les autres solutions. Nous sommes très préoccupés de voir que ça devient un outil de gestion comme un autre aux yeux de l'employeur ».

« On ne comprend vraiment pas comment le gouvernement peut se fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer dans les services préhospitaliers de la région, poursuit la présidente du Conseil central des Laurentides CSN, Chantal Maillé. On voit assez clairement où cela nous a menés dans les soins de santé et les services sociaux et à quel point c'est difficile de s'en défaire en certains endroits. Ce n'est certainement pas la voie à suivre pour l'avenir ! »

« Pourquoi ne pourrait-on pas prévoir d'avance la prise des congés fériés et les garantir ? Concrètement, on n'en a pas souvent, des fériés. Ça se fait ailleurs au Québec, pourquoi pas chez nous ?, illustre Danny Leggo-Beaudoin. Je suis convaincu que si l'employeur offrait de meilleures conditions de travail, des conditions qui existent dans d'autres régions dont on pourrait s'inspirer, il n'y aurait pas besoin d'agences ! ».

À propos

Le Syndicat des paramédics Laurentides-Lanaudière représente plus de 250 paramédics. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) comptant plus de 3300 paramédics au Québec. La Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Service de l'information CSN 514 605-0757 ou [email protected]