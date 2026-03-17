MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ -Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada (TSX : NA), prendra la parole à la 24e Conférence annuelle sur les services financiers de Banque Nationale Marchés des capitaux le 24 mars 2026 entre 8 h 30 et 8 h 55 (HAE).

Le lien de la webdiffusion est accessible via la page Web Relations avec les investisseurs de la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Marie-Claude Jarry, Conseillère senior, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, [email protected]; Alexandre Guay, Conseiller principal, Affaires publiques, Banque Nationale du Canada, [email protected]