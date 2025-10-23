Laurence Vincent nommée présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui son assemblée générale annuelle en compagnie de ses membres et partenaires. Laurence Vincent, présidente de Prével, a été désignée par le conseil d'administration à la présidence de la Chambre pour l'année 2025-2026. Elle succède à Philippe Johnson, associé directeur au bureau de Montréal du cabinet d'avocats Davies Ward Phillips & Vineberg.
« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité que j'accepte le mandat de présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'année 2025-2026. Forte d'un héritage porté par des leaders engagés, la Chambre joue un rôle essentiel dans la mobilisation des forces vives de notre métropole et dans l'accompagnement des entreprises dans un contexte en constante évolution. Je souhaite mettre à profit mon expérience et mon attachement profond à Montréal pour soutenir sa vitalité en misant sur un développement résilient et compétitif. Nous avons tous les atouts pour faire de notre métropole un modèle de prospérité qui se distingue à l'international », a déclaré Laurence Vincent, présidente du conseil d'administration de la Chambre.
Laurence Vincent est présidente de Prével, une entreprise immobilière de près de 100 employés, fondée il y a plus de 45 ans. Au cours des 20 dernières années, elle a participé activement à la réalisation de plusieurs des 12 000 unités d'habitation que compte Prével à son actif, ainsi qu'au développement de projets marquants pour le paysage urbain.
Reconnue pour contribuer au patrimoine bâti ainsi qu'à l'accession à la propriété, Laurence Vincent s'investit activement dans la création de milieux favorisant l'interaction humaine et la mixité. Elle siège également au conseil d'administration de HEC Montréal.
Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts, histoire, de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un MBA de HEC Montréal.
Laurence Vincent est aussi l'auteure du livre Bâtir Montréal à la table 45, publié aux Éditions du Septentrion.
À titre de présidente du conseil de la Chambre durant l'année 2025-2026, puis de présidente sortante du conseil l'année suivante, Mme Vincent jouera un rôle stratégique auprès de la haute direction et assurera une présence assidue aux activités de l'organisation.
Les personnes suivantes composent le conseil d'administration pour l'exercice 2025-2026 :
Sandra Abitan, Ad. E.
Associée, Insolvabilité et restructuration
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Isabelle Adjahi
Cadre en communications stratégique
Grégoire Baillargeon
Président, BMO Groupe financier, Québec
Janie C. Béïque
Présidente et cheffe de la direction
Fonds de solidarité FTQ
Geoffrey Bernard
Vice-président, Marketing, science des données et connaissance consommateur
La Presse
Président du conseil d'administration
Jeune Chambre de commerce de Montréal
Isabelle Dessureault
Présidente et cheffe de la direction
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Nassib El-Husseini, Ph. D.
Président-directeur général
Les 7 doigts de la main
Catherine Ferland-Trudel
Première directrice, Relations d'affaires et Impact, Québec
La Caisse
Marie-Josée Gagnon, Fellow SCRP, IAS.A
Présidente fondatrice, Casacom
Idéatrice, Brave
Marjolaine Hudon
Présidente ‒ Direction du Québec
RBC Banque Royale
Philippe Johnson
Associé directeur
Davies Ward Phillips & Vineberg
Benoit Lacoste Bienvenue
Associé, BDG & associés
Conseiller stratégique sénior, KPMG au Canada
Grégory Larroque
Vice-président, Affaires économiques
CGI
Sarah Legendre-Bilodeau
Première vice-présidente, Groupe conseil, Intelligence artificielle
Videns, propulsée par Cofomo
Caroline Ménard
Présidente
Brio Management
Karine Moses
Présidente, direction du Québec, et première vice-présidente, ventes
Bell
Christine Pouliot, MBA, CFA
Vice-présidente et associée directrice pour le Québec et l'Est du Canada
et associée, transactions
PwC Canada
Martin Robitaille
Directeur général et chef, Financement des sociétés, Québec
Banque Nationale
Deep Saini
Recteur et vice-chancelier
Université McGill
Laurence Vincent
Présidente
Prével
Pape Wade
Cofondateur et CEO
Airudi
Les biographies des membres du conseil se trouvent sur le site Web de la Chambre.
À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.
