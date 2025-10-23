Laurence Vincent nommée présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui son assemblée générale annuelle en compagnie de ses membres et partenaires. Laurence Vincent, présidente de Prével, a été désignée par le conseil d'administration à la présidence de la Chambre pour l'année 2025-2026. Elle succède à Philippe Johnson, associé directeur au bureau de Montréal du cabinet d'avocats Davies Ward Phillips & Vineberg.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'humilité que j'accepte le mandat de présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'année 2025-2026. Forte d'un héritage porté par des leaders engagés, la Chambre joue un rôle essentiel dans la mobilisation des forces vives de notre métropole et dans l'accompagnement des entreprises dans un contexte en constante évolution. Je souhaite mettre à profit mon expérience et mon attachement profond à Montréal pour soutenir sa vitalité en misant sur un développement résilient et compétitif. Nous avons tous les atouts pour faire de notre métropole un modèle de prospérité qui se distingue à l'international », a déclaré Laurence Vincent, présidente du conseil d'administration de la Chambre.

Laurence Vincent est présidente de Prével, une entreprise immobilière de près de 100 employés, fondée il y a plus de 45 ans. Au cours des 20 dernières années, elle a participé activement à la réalisation de plusieurs des 12 000 unités d'habitation que compte Prével à son actif, ainsi qu'au développement de projets marquants pour le paysage urbain.

Reconnue pour contribuer au patrimoine bâti ainsi qu'à l'accession à la propriété, Laurence Vincent s'investit activement dans la création de milieux favorisant l'interaction humaine et la mixité. Elle siège également au conseil d'administration de HEC Montréal.

Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts, histoire, de l'Université de la Colombie-Britannique et d'un MBA de HEC Montréal.

Laurence Vincent est aussi l'auteure du livre Bâtir Montréal à la table 45, publié aux Éditions du Septentrion.

À titre de présidente du conseil de la Chambre durant l'année 2025-2026, puis de présidente sortante du conseil l'année suivante, Mme Vincent jouera un rôle stratégique auprès de la haute direction et assurera une présence assidue aux activités de l'organisation.

Les personnes suivantes composent le conseil d'administration pour l'exercice 2025-2026 :

Sandra Abitan, Ad. E.

Associée, Insolvabilité et restructuration

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Isabelle Adjahi

Cadre en communications stratégique

Grégoire Baillargeon

Président, BMO Groupe financier, Québec

Janie C. Béïque

Présidente et cheffe de la direction

Fonds de solidarité FTQ

Geoffrey Bernard

Vice-président, Marketing, science des données et connaissance consommateur

La Presse

Président du conseil d'administration

Jeune Chambre de commerce de Montréal

Isabelle Dessureault

Présidente et cheffe de la direction

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Nassib El-Husseini, Ph. D.

Président-directeur général

Les 7 doigts de la main

Catherine Ferland-Trudel

Première directrice, Relations d'affaires et Impact, Québec

La Caisse

Marie-Josée Gagnon, Fellow SCRP, IAS.A

Présidente fondatrice, Casacom

Idéatrice, Brave

Marjolaine Hudon

Présidente ‒ Direction du Québec

RBC Banque Royale

Philippe Johnson

Associé directeur

Davies Ward Phillips & Vineberg

Benoit Lacoste Bienvenue

Associé, BDG & associés

Conseiller stratégique sénior, KPMG au Canada

Grégory Larroque

Vice-président, Affaires économiques

CGI

Sarah Legendre-Bilodeau

Première vice-présidente, Groupe conseil, Intelligence artificielle

Videns, propulsée par Cofomo

Caroline Ménard

Présidente

Brio Management

Karine Moses

Présidente, direction du Québec, et première vice-présidente, ventes

Bell

Christine Pouliot, MBA, CFA

Vice-présidente et associée directrice pour le Québec et l'Est du Canada

et associée, transactions

PwC Canada

Martin Robitaille

Directeur général et chef, Financement des sociétés, Québec

Banque Nationale

Deep Saini

Recteur et vice-chancelier

Université McGill

Laurence Vincent

Présidente

Prével

Pape Wade

Cofondateur et CEO

Airudi

Les biographies des membres du conseil se trouvent sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

