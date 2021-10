Large appui des membres de la FPSES-CSQ aux ententes négociées

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) vient de compléter ses négociations avec le gouvernement alors que ses membres du secteur collégial ont entériné les ententes de principe sectorielle et intersectorielle conclues à la fin du mois de juin dernier.

La présidente de la FPSES-CSQ, Valérie Fontaine, précise que c'est par une forte majorité dans chacun des syndicats que les membres se sont prononcés en faveur des ententes négociées.

« Cela témoigne de la grande satisfaction de nos membres à l'égard des gains intersectoriels et sectoriels obtenus. Il faut mentionner particulièrement les offres salariales, qui tiennent compte des plus bas salariés, mais également de plusieurs avancées sectorielles, notamment au niveau de la précarité, de l'accès aux postes, de l'aménagement des horaires et de la contribution des collèges au régime d'assurance », explique Valérie Fontaine.

La présidente de la FPSES-CSQ termine en soulignant la solidarité et la mobilisation exemplaires manifestées par ses membres lors de la dernière négociation. « Il est évident que cette détermination de nos membres a influencé la négociation, et les résultats positifs obtenus le démontrent », conclut la présidente, Valérie Fontaine.

Profil de la FPSES-CSQ

La FPSES-CSQ représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 font partie du personnel de l'éducation.

