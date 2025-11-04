CHICAGO, le 5 nov. 2025 /CNW/ - LanzaJet, Inc., une entreprise de technologie de carburant durable de premier plan et un producteur de carburants durables, a récemment attribué l'ingénierie et la conception initiale (FEED) du projet Speedbird à Fluor Corporation (NYSE: FLR).

Élaboré avec le soutien de British Airways, le projet Speedbird de LanzaJet est une installation de niveau commercial de transformation d'éthanol en SAF située à Teesside, au Royaume-Uni, qui produira plus de 90 000 tonnes (30 millions de gallons) de SAF et de diesel renouvelable par an, réduisant ainsi les émissions de CO 2 de British Airways d'environ 230 000 tonnes par année -- ce qui équivaut à 26 000 vols nationaux de British Airways.

« Le projet Speedbird est la prochaine installation commerciale de notre portefeuille mise en place par Lanzajet en étroite collaboration avec British Airways. Il s'agit d'une étape importante dans l'expansion continue de notre technologie de pointe en matière de carburants durables, a déclaré Jimmy Samartzis, chef de la direction de LanzaJet. Ce partenariat avec l'entreprise mondialement reconnue d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction Fluor Corporation démontre notre engagement en faveur des normes les plus élevées en matière d'exécution de projets. »

Le projet devrait offrir d'importantes perspectives à la région du Nord-Est et créer des centaines d'emplois, de la construction à l'exploitation. Il a récemment reçu 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) du gouvernement britannique par l'entremise de son initiative Advanced Fuels Fund.

« Le projet Speedbird marque un progrès central dans l'effort mondial de décarbonisation de l'aviation, a déclaré Mike Alexander, président du groupe, Exécution de projet, Fluor Corporation. En accélérant l'adoption de technologies de carburant durables, ce projet aidera à redéfinir l'avenir de l'aviation. Fluor est fière d'apporter son expertise en matière d'ingénierie et de conception à cette initiative visionnaire. »

Le projet Speedbird s'apprête à transformer le secteur de l'aviation en produisant du SAF à partir d'éthanol à l'aide de la solution brevetée et entièrement intégrée de technologie d'alcool-jet (ATJ) de LanzaJet. La solution d'ATJ de LanzaJet est déployée à l'échelle commerciale à l'installation de Freedom Pines Fuels de LanzaJet en Géorgie, aux États-Unis.

À propos de LanzaJet

LanzaJet est l'un des principaux fournisseurs de technologies de carburants alternatifs, avec sa technologie brevetée d'alcool-jet (ATJ) à base d'éthanol. LanzaJet a une incidence sur le développement économique, la sécurité énergétique, la décarbonisation et la sécurité nationale en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable (SAF) et d'autres carburants de remplacement. LanzaJet est soutenue par des investisseurs et des bailleurs de fonds comme Airbus, ANA, Breakthrough Energy, British Airways, Groupe ADP, Microsoft, Mitsui, MUFG, LanzaTech, Shell, Southwest Airlines, Suncor, le département de l'Énergie des États-Unis et le département des Transports du Royaume-Uni. L'an dernier, LanzaJet a figuré parmi les 100 entreprises les plus influentes selon le palmarès du magazine TIME. Elle a été désignée Rising Star Company (étoile montante) de l'année par S&P Global et figurait dans la liste du MIT des 15 entreprises de technologie climatique à suivre en 2024. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse : https://www.lanzajet.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

SOURCE LanzaJet, Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Meg Whitty, [email protected]